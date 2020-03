Dimanche 30 septembre a eu lieu à l’Aéroclub Paul Louis Weiller sur le terrain des Mureaux le lancement de la troisième promotion du Projet « Donne-toi des ailes ».

Le désir de voler, libre comme un oiseau, a toujours fait rêver les hommes, d’Icare en passant par Léonard de Vinci. C’est un rêve qui rassemble, qui réunit les hommes venant de tous les horizons, sans distinction sociale. Cette passion crée des liens, une solidarité hors du commun où chacun apporte sa pierre à l’édifice, en mettant à la disposition de tous ses compétences, que ce soit en pilotage, en mécanique, administrative ou financière.

Un très bel exemple se passe en région parisienne à l’Aéro-club Paul Louis WEILLER sur l’aérodrome des Mureaux (78) où le projet “Donne toi des Ailes” est né de cette volonté de transmettre à des plus jeunes cette passion de voler.

Les mots de Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, pour soutenir toute l’équipe de l’aéro-club Paul Louis Weiller et du Projet « Donne toi des Ailes » résument merveilleusement cette action :« Aujourd’hui, je voulais vous dire que j’étais fière de vous, futurs pilotes, car vous avez su vous élever dans tous les sens du terme. Vous avez su dépasser les obstacles, respecter vos différences, pour ensemble vivre une expérience exceptionnelle. Par votre comportement exemplaire, vous contribuez à faire évoluer la perception du handicap, vous rappelez à tous que nos différences, qu’elles soient physiques, intellectuelles, sociales ou culturelles mêmes – et je sais qu’aux Mureaux ces différences existent – n’empêchent en rien de rêver en commun, de faire en commun… bref, de vivre ensemble.…» *

Depuis 2010, le projet “Donne toi des Ailes” s’adresse à de jeunes lycéens handicapés des membres inférieurs de 3°,2°,1° du Lycée EREA Toulouse Lautrec à Vaucresson. Il est financé à 80% par Mme O. WEILLER, belle fille du Commandant WEILLER qui dans les années 1960 avait financé le premier avion français muni de commandes manuelles à un aéro-club de l’aérodrome des Mureaux , aéroclub qui aujourd’hui porte son nom .

C’est au sein de cet aéroclub historique qu’a eu lieu dim 30 septembre le lancement de la troisième promotion de « Donne toi des Ailes » qui offre une formation de pilote privé à une dizaine d’élèves handicapés , tous passionnés d’aviation. Pour les élèves pilotes paraplégiques, les avions sont équipés de malonnier remplaçant le palonnier .

C’est la magie du vol, véritable « Aérothérapie », qui permet à ces pilotes en herbe qui sont invalides au sol de retrouver 100% de validité aux commandes d’un avion équipé de malonnier. Certains élèves qui ne pourraient pas obtenir une dérogation d’aptitude médicale pour piloter en solo auront la possibilité de poursuivre toute leur formation accompagnés d’un instructeur.

« Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous cherchons à tirer pour nous-mêmes les leçons de nos défis, et à en faire profiter à d’autres. Plutôt que de considérer nos limites, il devient urgent que la société considère enfin nos réelles compétences », communique cette équipe de bénévoles passionnés. Au-delà de cette main tendue à ces jeunes ados frappés par des accidents de la vie, l’équipe de « Donne-toi des ailes » croit en l’avenir de ces hommes et femmes handicapés mais tellement « autrement capables ».

En apportant la preuve qu’une personne en situation de handicap peut retrouver, grâce à une adaptation technique appropriée, une pleine validité à son poste de travail, le projet « Donne toi des Ailes » contribuera à estomper progressivement les stigmates du mot « handicap ».

Pour en savoir plus www.aeroclub-plweiller.fr

* Extrait du message de Mme la Ministre M.A.CARLOTTI- 30-09-2012