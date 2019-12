Dong du sang : ” la situation est très alarmante “

« Donnez maintenant, c’est urgent. » Le message de l’EFS (Etablissement Français du Sang) est clair. « En ce début d’année, les besoins en globules rouges sont en effet très importants car l’activité hospitalière est à nouveau très soutenue. Pour couvrir les besoins des malades, 45 000 poches de globules rouges, en particulier du groupe O, sont nécessaires chaque semaine », explique l’EFS. Les conditions climatiques actuelles très difficiles perturbent fortement la capacité à collecter en provocant des difficultés de déplacements, et d’accès aux lieux de collectes. Les épidémies de grippe et de gastro-entérites aggravent sont aussi des causes de cette difficulté de collecte. « La situation est très alarmante sur tout le territoire, et tous les groupes sanguins sont concernés alors que traditionnellement, le mois de janvier est marqué par des besoins importants dans les établissements hospitaliers. » Des périodes de tension de plus en plus fréquentes. « Cette situation difficile s’explique principalement par un déséquilibre croissant entre une demande en produits sanguins en constante augmentation (+12% depuis 2002, + 4,5% entre 2007 et 2008) et des dons qui progressent moins vite. 45 000 poches de sang sont nécessaires chaque semaine pour répondre aux besoins des malades en France. »

Où donner ?

Pour connaitre les différents lieux de collectes (fixes et mobiles) il suffit de consulter le site Internet www.dondusang.net ou téléphoner au numéro Azur 0 810 150 150.

Quels sont les critères exigés ?



Il faut avoir entre 18 et 65 ans, peser plus de 50 kg et être en bonne santé. Plusieurs situations présentent des risques d’infection. Certains délais doivent donc être respectés avant de donner son sang : 1 jour pour le traitement d’une carie, 7 jours pour un détartrage, de 7 jours à 4 mois pour une intervention chirurgicale, 4 mois après avoir changé de partenaire sexuel et 4 mois après le retour d’un voyage dans un pays impaludé (entre-temps, le don de plasma est cependant possible).