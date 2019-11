Dominique, aveugle et champion de jeu télévisé

Dominique, aveugle et champion du jeu télévisé Tout le monde veut prendre sa place, mais personne n’y arrive pour l’instant. Dominique Bréard, un avocat aveugle de 43 ans, est le champion incontesté du jeu télévisé présenté tous les jours de la semaine par Nagui (entre midi et 13 heures sur France 2). L’émission s’appelle justement « Tout le monde veut prendre sa place » et Dominique a remporté hier sa 131e victoire, un record. (Source: La Dépêche)

Pour l’heure, ce pénaliste du barreau d’Amiens est l’heureux détenteur d’une cagnotte de 136 300 euros qui augmente à chaque victoire. Aveugle et alors ? « Je ne mets pas la cécité au centre de tout, explique le candidat. Si mon succès fait du bien à certaines personnes, les motive, je ne peux pas les en empêcher, mais je n’ai pas l’âme d’un boutefeu de la cause des non voyants, je ne suis même pas un porte-drapeau ».

Désormais vedette cathodique, Dominique Bréard est devenu malgré lui une curiosité. Il est invité sur le plateau du « Grand journal » de Canal+, mais c’est avant tout pour venir parler de son exceptionnelle longévité dans ce jeu où il faut tout savoir.