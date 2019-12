Documentaire et débat ce soir sur KTO

Dans le monde du travail, il existe des lieux où l’on a choisit de placer l’homme au centre des préoccupations. Au rythme de deux épisodes annuels, la collection « L’Entreprise à visage humain », en partenariat avec DCX, offre des exemples d’initiatives où sont associés, de manière déterminante, progrès économique et responsabilité sociale. Jeudi 4 juin, à partir de 20h40, KTO et www.ktotv.com propose une soirée sur le thème : La place des personnes handicapées dans la vie économique. Un documentaire sera présenté, suivi d’un débat en direct.

« Et si notre Différence était votre Chance ? », proposé sur KTO dans le cadre d’une soirée thématique, est composé de trois histoires qui témoignent toutes des capacités des personnes handicapées à occuper pleinement leur place dans la vie économique.

20h40 : Documentaire : « Et si notre Différence était votre Chance ? »

(Réalisation : Marc Jeanson, 2009, 45 min, DCX)

Nous partons dans ce film à la découverte de plusieurs aventures humaines avec leur part d’ombre, de doute et de réussite. Mais à chaque fois avec l’espoir profondément ancré.

Robert Courtieu a relancé avec son épouse Maryse la seule exploitation de bauxite en France. Le déclic ? leur fils Eric, né avec une tumeur au cerveau et souffrant d’un lourd handicap mental. La particularité de son entreprise est d’employer une quinzaine de personnes handicapées et de leur assurer un avenir post-professionnel. Après plusieurs années d’expérience en province, Catherine Dubourg créé à Paris en 2008 le Cabinet Management et Handicap. Son objectif : aider les personnes handicapées à rechercher un emploi et convaincre les entreprises d’oser faire le pari de dynamiser la performance par l’embauche de ces personnes. Bernard est Maître de Chais à la Ferme de la Rebellerie située près d’Angers. Chaque année, quelques 50 000 bouteilles y sont produites. Cet établissement médico-social à part entière offre un lieu de travail et de vie à 42 personnes atteintes d’handicap mental, emploie 21 salariés et 7 volontaires.

21h20 : « L’entreprise à visage humain, Parlons-en ! », débat en direct présenté par David Milliat

Dans le contexte actuel de crise et de mondialisation, que deviennent les personnes, et en particulier les plus vulnérables d’entre elles : les hommes et les femmes handicapés ? Ont-ils encore une place ? Pour répondre à ces questions, KTO recevra notamment :

– Pierre Blanc, Directeur général de l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées)

– Robert Courtieu, ancien mineur et parent d’un enfant handicapé mental

– Frère Samuel Rouvillois, prêtre de la communauté Saint Jean, expert auprès des dirigeants d’entreprise.

Durée totale de la soirée : 90 minutes

Egalement en direct, puis à revoir sur www.ktotv.com