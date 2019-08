L’acteur Mark Ruffalo va réaliser son premier film, “Sympathy for delicious”, sur un DJ paraplégique qui intègre un groupe de rock. Il deviendra une star et le centre de l’attention du public, ce que ne supportera pas le chanteur… Sympathy for Delicious a été écrit pour un ami de Mark Ruffalo, Chris Thornton, effectivement paraplégique et qui jouera le rôle principal.