Dix projets sélectionnés pour le Schindler Award 2010

Le jury du Schindler Award 2010 a choisi les 10 finalistes du concours ouvert tous les deux ans aux étudiants européens en architecture. Les projets nominés seront présentés lors de la cérémonie de remise des prix, à Berlin, le 14 janvier prochain. Le vainqueur et 4 autres finalistes recevront une dotation financière pour récompenser leur investissement. Les écoles d’architecture sélectionnées recevront également une dotation de 50 000 € et deux mentions spéciales seront décernées aux projets remarqués pour leur rigueur en matière de conception architecturale et leur créativité.

Ces 10 projets ont été sélectionnés parmi 174 dossiers d’étudiants, seuls ou en équipe (125 dossiers avaient été présentés à la dernière édition du Schindler Award en 2008). Schindler Award 2010 – www.schindleraward.com

À propos de Schindler

Le Groupe Schindler est un fournisseur leader de mobilité présent dans plus de 140 pays. L’entreprise conçoit, fabrique, installe, entretient et modernise des systèmes d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques pour tous les types de bâtiments. Schindler soutient durablement le développement urbain avec des solutions de mobilité sûres, fiables et écologiquement responsables. Le challenge consistait à redessiner une partie du territoire du Stade Olympique de Berlin, en le rendant accessible à tous, y compris aux personnes handicapées. Pour Françoise-Hélène Jourda, Présidente du Jury et professeur d’architecture à l’Université Technique de Vienne, « le nombre important de participants, tout comme les idées présentées, confirment bien que l’accessibilité pour tous est devenue une préoccupation essentielle pour les architectes européens. Dans cette édition du Schindler Award, il n’est pas question de créer des utopies architecturales… Les étudiants se sont focalisés sur un design qui favorise l’accès pour tous et l’impact social du développement durable ». Elle ajoute que les futurs projets architecturaux se concentreront sur la revitalisation des quartiers urbains plutôt que sur la construction d’immeubles grandioses ne répondant pas aux attentes des habitants de la ville. « C’est pour cette raison que les concours étudiants comme le Schindler Award sont importants ; la vision des jeunes architectes donne de nouvelles idées pour le réaménagement des villes, en améliorant l’intégration et en créant un environnement social durable », conclut Françoise–Hélène Jourda. Le concours Schindler Award 2010 porte sur le réaménagement du Stade Olympique historique de Berlin et l’amélioration de l’accès par les transports publics. Le site a été choisi car il répond à deux objectifs : favoriser l’accessibilité pour tous et créer des espaces publics qui répondent aux besoins des habitants.

Outre les étudiants sélectionnés pour leurs projets (voir liste jointe), le jury a également nominé trois écoles d’architecture. Elles recevront des bourses de recherche pour leur soutien aux projets initiés par leurs étudiants et l’insertion du thème de l’accessibilité pour tous dans leur cursus.

Deux autres projets ont également reçu des mentions spéciales pour leur rigueur en matière de conception architecturale et leur créativité.

Etudiants et enseignants seront tous conviés à la cérémonie officielle de remise des prix à Berlin, le 14 janvier 2011.