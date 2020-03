La dix-neuvième édition des ” Focales ” de la fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité sera l’occasion pour Nils Tavernier, réalisateur, de présenter « Et après, docteur ? … et après ? », un film sur l’annonce aux parents du handicap de leur enfant et la façon dont est perçue l’annonce du diagnostic de handicap de leur enfant aux parents et la compréhension de l’accompagnement que ce handicap va requerir sont des domaines encore peu explorés. Or ce moment est crucial, il influence l’acceptation de la maladie et de l’enfant ainsi que la volonté et les capacités de la combattre, voire la maîtriser.

Du regard porté sur les enfants par l’entourage dans la vie de tous les jours dépend en partie de leur épanouissement personnel, au-delà de leur maladie. Suivre l’enfant et sa famille dans la vie de tous les jours, à l’école, à la maison, offre la possibilité de connaître cette dynamique et ses conséquences. A cet égard, le film de Nils Tavernier est un document exceptionnel par sa délicatesse, pour appréhender les pathologies, la diversité des réactions humaines, parentales et de la fratie.

Ce film fraye une vole dans le non-dit ; il permet d’initier la réflexion et le dialogue aussi bien pour l’entourage des enfants concernés que pour les professionels qui sont amenés à les prendre en charge.

Nils Tavernier, réalisateur et acteur français.

Pascal Jacob, président de l’association I=MC2.

Olivier Dulac, professeur d’Université, praticien hospitalier, hôpital Necker.

Les Focales de la Fondation proposent tous les deux mois une rencontre avec un auteur, un artiste ou un réalisateur de cinéma. Ces rencontres sont l’occasion dans les domaines d’intervention de la Fondation, d’échanger des expériences et des réflexions, de débattre autour d’un livre, d’une manifestation ou d’un film.

