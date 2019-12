Une journée comme une autre. Un homme marche dans la rue, perdu dans ses pensées. Puis un AVC se déclenche. Tout à coup tout bascule. Il se rend aux urgences le lendemain. Commence alors un long périple. C’est l’histoire de ce patient que raconte ici Camille K.Delnoy. Loin du style dramatique, ce récit est présenté avec recul, spontanéité et autodérision, invitant simplement les lecteurs à partager une expérience inhabituelle.

« Détendu dans ce chaud après-midi, je me dirige vers la place quand brusquement des éclairs me traversent le cerveau (c’est dans ces moments-là qu’on se rend compte d’une présence entre les oreilles). La douleur est fulgurante, aiguë, déchirante d’une tempe à l’autre, puis vers l’arrière à gauche du crâne. La rue se met à tourner, les pavés ondulent, je cherche un mur contre lequel m’adosser. Ma nuque, côté gauche, se coule dans le béton et mon bras gauche est en totale atonie. Bordel, c’est quoi ce truc ? Je me paie quoi, là ? Une thrombose-trompette assourdissante ? Une introduction en rupture d’anévrisme ? Un infarctus de première ? Une troisième oreille qui me pousse à l’arrière du crâne ? Bon sang, ce serait vraiment con à quinze jours de mes cinquante ans ! Je ne vais quand même pas mourir aux chrysanthèmes de l’âge ? La douleur est tenace, présente. Elle me squatte et me nargue. Je me sens submergé par des vagues d’angoisse, d’interrogations et d’humour aussi. La bouée, ma bouée des jours de tempête ».

« Dites 33 et le reste… en ambulatoire », Camille K.Delnoy, édition Mon petit éditeur, 79 pages, 13, 95 euros.