Distilbène: le laboratoire UCB-Pharma condamné

Le laboratoire UCB-Pharma a été condamné vendredi par le tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine) à verser plus de deux millions d’euros et une rente à vie à un garçon né grand prématuré, considérant que son handicap était directement lié à l’exposition de sa mère au Distilbène durant la grossesse de sa grand-mère. Une décision équivalente sur le principe a été rendue pour une petite fille, également handicapée suite à sa naissance largement avant le terme. Dans ce dossier, le tribunal attend cependant de nouvelles expertises avant de fixer le montant de l’indemnisation, a indiqué l’avocate des deux familles, Me Martine Verdier, à l’Associated Press.

La particularité de ces dossiers réside dans le fait que le handicap des deux enfants n’est pas lié à la prise de Distilbène par leurs grand-mères, mais à leur naissance très prématurée, considérées, elles, comme une conséquence directe de cette prise de médicaments. “C’est une belle victoire car c’est une vraie reconnaissance (du) handicap”, s’est réjouie Me Verdier. Le laboratoire et son assureur se voient obligés de payer à Louis, âgé de 18 ans, 1,45 million d’euros pour son préjudice patrimonial, 558.500 euros pour son préjudice personnel -qui couvre notamment sa souffrance ou le préjudice esthétique- et à lui verser à vie une rente de 14.200 euros par trimestre pour assurer une prise en charge adéquate, selon l’avocate. Une nouvelle expertise sera réalisée aux 20 ans de Louis qui sera alors obligé de quitter l’établissement scolaire spécialisé qu’il fréquente actuellement. Sa mère, qui a dû arrêter de travailler pour s’occuper à plein temps de son fils, souffrant d’une incapacité fonctionnelle de 80%, se voit allouer 300.000 euros au titre du préjudice économique, son père, dont la promotion est bloquée, doit toucher 30.000 euros, a précisé Me Verdier. Les juges ont également décidé d’indemniser le préjudice moral des parents à hauteur de 160.000 euros, ainsi que celui de la petite soeur de Louis à hauteur de 25.000 euros.

Inéfficace pour la prévention des avortements spontanés

Dans le deuxième dossier, Doriane, âgée de 13 ans, se fait allouer une provision sur l’indemnisation en attendant que le préjudice soit consolidé. Souffrant d’un déficit neurologique de 15%, elle suit une scolarité normale “mais ne peut pas faire la même chose que les autres enfants de son âge”, raconté Me Verdier. “Elle ne sait pas faire de vélo ou sauter à la corde et le reproche à ses parents”. UCB-Pharma doit lui verser 70.000 euros pour indemniser son préjudice moral et 20 000 euros pour le préjudice économique. Ses parents se voient chacun allouer 20 000 euros au titre du préjudice économique. Le Distilbène, nom commercial de l’hormone de synthèse diéthylstilbestrol (DES), a été largement utilisé, de la fin des années 40 au milieu des années 70 pour prévenir les fausses couches. Il a pourtant été établi dès 1953 que le Distilbène était inefficace pour la prévention des avortements spontanés. Ce n’est qu’en 1971 qu’il a été prouvé qu’il provoquait de graves malformations chez les enfants des mères traitées avec le médicament pendant leur grossesse. Immédiatement interdit aux Etats-Unis, le Distilbène a été prescrit en France jusqu’en 1977, avec des records de consommation entre 1968 et 1973. Selon l’association DES-France, le nombre d’adultes exposés durant la grossesse de leur mère à ce médicament est estimé à 160 000. Des centaines de demandes d’indemnisation ont été plaidées devant les tribunaux français et UCB-Pharma, qui a toujours réfuté toute responsabilité, a été lourdement condamné à de nombreuses reprises. Ils peuvent faire appel.