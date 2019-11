Le 21 juin, la journée baptisée dispositif « Handicap Passerelle » qui se tenait à Paris a réuni tous les référents handicap des écoles du concours Passerelle ESC et des missions handicap des entreprises partenaires. L’occasion de faire le point sur une année riche en initiatives, d’accueillir deux nouvelles entreprises : Auchan et le Groupe BPCE, et d’affecter des fonds à trois étudiants en situation de handicap.

Nathalie Bertin Boussu, Responsable diversité et ouverture sociale et directrice des Systèmes d’information du Groupe Sup de Co Amiens Picardie, a fait le point sur les actions 2010 du groupe de travail handicap pour les écoles du concours Passerelle ESC qu’elle pilote : quel bilan peut-on dresser, que peut-on constater et quels enseignements en tirer ?

Le bilan : une année riche en initiatives

Un an après le lancement du dispositif Handicap Passerelle, Auchan et le groupe BPCE rejoignent, le 21 juin, TF1, Bouygues Telecom, Société Générale, IBM et Crédit Mutuel Arkea. Chacune de ces entreprises accorde un financement annuel de 7 500€ pour « l’amélioration de l’accessibilité au savoir et aux formations d’excellence des étudiants en situation de handicap ».

Leur rôle :

-Financer l’accompagnement d’étudiants en situation de handicap dans nos écoles

-Accueillir les étudiants pour développer leurs expériences professionnelles.

3 associations : HANPLOI, FEDEEH, AFIJ

Leur rôle : aider « Handicap Passerelle » dans ses projets (formation, insertion professionnelle, tutorat de lycéens,…..)

Intégration dans le monde du travail

Des CV d’étudiants en situation de handicap sont régulièrement envoyés aux entreprises pour des demandes de stage ou d’apprentissage.

Création d’une commission d’affectation de fonds destinée aux étudiants en cours de formation au sein des écoles membres de Passerelle : en moins d’un an, dix étudiants ont ainsi déjà pu bénéficier, grâce à ce dispositif, d’aides spécifiques à hauteur de 27 554€ au total.

Un constat : une faible proportion d’étudiants handicapés

Tant dans les grandes écoles et dans l’enseignement supérieur en général on enregiste une faible proportion d’étudiants en situation de handicap qui s’explique par un problème d’autocensure et de manque de perspectives détecté dès le collège.

Pour y remédier, dispositif « Handicap Passerelle » proposer un tutorat étudiant sous forme d’ateliers hebdomadaires afin d’accroître les chances des jeunes présentant un handicap de poursuivre et de réussir des études à la hauteur de leur potentiel.