Dispositif EPRD et Tarifs plafonds des ESAT 2009: La FEGAPEI refuse la logique de tarifs plafonds

La FEGAPEI a pour mission de représenter, défendre et accompagner les associations gestionnaires et employeurs d’établissements et services pour personnes handicapées auprès des pouvoirs publics, des instances nationales, régionales et européennes. La Fédération compte au titre de ses adhérents : 470 associations, 3700 établissements et services qui comptent 120 000 professionnels au service des personnes handicapées. A travers la diversité d’activités de ses adhérents, la FEGAPEI couvre l’ensemble des établissements et services pour personnes handicapées.

Dispositif EPRD et Tarifs plafonds des ESAT 2009

Pourquoi faut-il refuser la logique de tarifs plafonds ?

1°) Parce que les tarifs plafonds et son corollaire l’EPRD, c’est la négation du fait associatif gestionnaire.

L’absence de dialogue de gestion et la disparition de la procédure contradictoire mettent sous tutelle des Autorités de tarification tous les établissements et services et déresponsabilisent les associations gestionnaires.

2°) Parce que les tarifs plafonds correspondent à la mise en place d’une allocation strictement administrée des ressources. Le dispositif des tarifs plafonds correspond en effet à une allocation des crédits « à la ressource », autrement dit en enveloppes fermées, en fonction de l’activité ou du nombre de places autorisées. Il s’agit de tarifs calculés avec le seul objectif d’être compatibles avec une économie substantielle prévue dans la loi de finances, puisqu’ils correspondent aux tarifs moyens pratiqués (+10%). Les critères de variation de ces tarifs tels que la localisation de l’établissement ou le type de handicap pris en charge, dans le cadre d’une enveloppe de base identique, permettront uniquement de justifier la baisse des tarifs « généraux ». Ce n’est plus un principe de convergence tarifaire qui justifie le tarif mais celui de réduction et de maîtrise des dépenses

3°) Parce que les tarifs plafonds correspondent à une maîtrise exclusivement comptable strictement déconnectée des besoins d’accompagnement. Ce dispositif génère, du fait de la mise en place de la procédure d’EPRD, la disparition de la négociation budgétaire, la fin de l’étude des propositions budgétaires et de la nécessité de motiver les abattements opérés sur les propositions budgétaires, d’ailleurs appuyées jusqu’alors par les juridictions de la tarification qui refusaient de considérer comme opposables à l’organisme gestionnaire la seule invocation de taux directeurs ou d’enveloppes limitatives. Les besoins en financement liés à la lourdeur du handicap des personnes accompagnées ou à la qualité de la prise en charge ne sont pas pris en compte dans l’allocation budgétaire.

4°) Parce que les tarifs plafonds ne sont qu’une étape de la recomposition progressive de l’offre médico-sociale. Enfin, conformément au dispositif tel qu’il existe dans le secteur sanitaire, c’est bien l’organisme gestionnaire qui devient l’unique « responsable/ exécutant » de ses dépenses, charge à lui de les prévoir et de les réaliser conformément au volume de recettes prévisibles au vu des tarifs pratiqués. Ce dispositif, associé à la procédure de remédiation financière*, permettra aux autorités de tarification, à la suite de plusieurs déficits ou en prévision, de mettre en place une stratégie territoriale, d’administration provisoire, voire de transfert de gestion accélérant ainsi la disparition et/ou le regroupement d’associations gestionnaires.

5°) Parce que les tarifs plafonds créent un rapport de force sans réelle possibilité de recours. Le recours au juge du tarif, s’il reste possible en théorie, ne pourra plus entrainer de recalcul en fonction de la lourdeur du handicap ou de la qualité de prise de charge.

Pourquoi faut-il demander une tarification aux besoins de la personne ?

1°) Parce que la tarification aux besoins de la personne est le seul moyen de mettre en place une véritable compensation en établissement. La loi du 11 février 2005 a posé les principes suivants :

– La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ;

– Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, […] du développement de places en établissements spécialisés […] ;

– Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins ;

– L’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l’ensemble du territoire.

A ce jour, seule une tarification réalisée à partir des besoins réels d’accompagnement permettra de mettre en oeuvre cette compensation en établissement.

2°) Parce que la tarification aux besoins de la personne est un moyen simple et efficace pour permettre un niveau de financement conforme aux besoins d’accompagnement identifiés dans les établissements et services et égalitaire sur l’ensemble du territoire. La tarification aux besoins de la personne que la FEGAPEI appelle de ses voeux devrait pouvoir se traduire par le cheminement suivant :

– Mise en place d’un référentiel de handicaps permettant d’identifier des « groupes homogènes » ;

– Attribution à chaque groupe homogène d’un certain nombre de points identifiés à partir d’un référentiel prenant en compte les différents items liés aux besoins de compensation, notamment identifiés dans GEVA ;

– Valorisation du point par voie réglementaire ;

– Application d’une formule mathématique pour chaque établissement conformément au modèle suivant : nombre de points identifiés (nombre de personnes de chaque groupe homogène x nombre de points de chaque groupe homogène) que multiplie la valeur du point. Cette formule permettra alors d’identifier le budget global de chaque établissement ou service sur l’ensemble du territoire et de façon la plus égalitaire qui soit pour les personnes handicapées.

La remédiation financière, dispositif censuré par le Conseil constitutionnel dans le PLFSS 2009, devrait permettre aux autorités de tarification, lorsque la situation financière d’un établissement ou service fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé d’adresser à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté. S’il n’est pas satisfait à l’injonction, l’autorité de tarification peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement.

Position de la FEGAPEI sur la mise en place des tarifs plafonds et la procédure d’état de prévision des recettes et des dépenses (EPRD) dans le secteur médico-social

et plus particulièrement pour les ESAT en 2009



Le report des délais de la prise de l’arrêté de fixation du ou des tarifs plafonds pour les ESAT.

1. Il faut pouvoir en mesurer les conséquences et travailler en concertation sur les modalités et le niveau de fixation du ou des tarifs retenus, avec les représentants du secteur. Il faut notamment tenir compte de la diversité des publics accompagnés en termes de lourdeur de handicap et de la situation très hétérogène des structures concernées.

2. La sécurisation juridique et financière des CPOM signés antérieurement à la publication de l’arrêté de fixation des tarifs plafonds. En effet, il est inacceptable que la mise en oeuvre des tarifs plafonds s’accompagne d’une remise en cause des engagements pris par l’Etat au travers des CPOM.

3. L’affirmation politique par le gouvernement de l’engagement d’une réforme de la tarification basée sur les besoins de la personne et l’accélération de l’expérimentation en cours, menée avec la CNSA. Afin d’écarter définitivement les systèmes basés exclusivement sur la maîtrise comptable des dépenses (conséquence des tarifs plafonds) et afin de permettre une prise en compte des dépenses liées aux besoins d’accompagnement des personnes handicapées, il est nécessaire de travailler sur un système de tarification en lien avec les besoins d’accompagnement et fonction de la lourdeur du handicap de chaque personne. Rappelons dans ce sens que la FEGAPEI mène, à titre expérimental, avec la CNSA une telle étude depuis un an sur 6 régions. Le caractère trop « confidentiel » de ce projet en limite fortement la portée.

4. La réunion d’Etats généraux de la tarification du secteur médico-social. Cette demande de portée symbolique et politique vise à considérer que la question du financement et donc de la tarification de notre secteur est désormais un sujet qu’il faut traiter sur le fond, en toute clarté et transparence, car il pèse désormais directement et lourdement sur la qualité des services rendus, mais aussi sur le financement de notre masse salariale, c’est-à-dire sur le niveau d’emploi et des revenus des professionnels.

Note relative à la mise en place des tarifs plafonds

et à la procédure d’état de prévision des recettes et des dépenses (EPRD) dans le secteur médico-social PA et PH, et plus particulièrement pour les ESAT en 2009

I. Les origines de la tarification à la ressource : le secteur des EHPAD



L’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 que « le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, par arrêtés annuels, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d’établissements sociaux et médico-sociaux. ».

Cette logique s’inscrit dans la dynamique de la convergence tarifaire et dans le cadre limitatifs des dépenses des établissements et services médico-sociaux instaures par le décret budgétaire de 2003.

Ainsi, bien que « les montants [des dotations des établissements et services soient] fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes », ils sont aussi fixés en fonction des « programmes interdépartementaux mentionnés à l’article L. 312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière d’accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées ». A ce titre, ils intègrent donc « l’objectif de réduction progressive des inégalités dans l’allocation des ressources entre régions et l’objectif de réduction des inégalités dans l’allocation de ressources entre établissements et services relevant de mêmes catégories ». C’est donc dans cet objectif que des tarifs plafonds peuvent désormais être fixés.

Dans un 1er temps, cette logique a été appliquée aux EHPAD. En effet, un arrêté du 16 juillet 2008 fixe, pour ces établissements, en convention tripartite, les modalités de calcul des tarifs plafonds prévus au code de l’action sociale et des familles. Il apparaît que pour compléter cette démarche, l’article 63 du PLFSS pour 2009 met en place un dispositif nouveau de tarification, c’est le système « EPRD (état de prévision des recettes et des dépenses) » similaire à celui qui s’applique désormais dans le secteur sanitaire.

Ce dispositif d’EPRD se traduit dans les termes suivants pour le secteur sanitaire : « Alors que le budget se construisait à partir d’une progression des dépenses encadrées déterminée par les autorités de tarification, l’EPRD s’articule autour des prévisions de recettes dont est responsable l’établissement. […] L’EPRD doit permettre de développer la réactivité de gestion face à des recettes qui ne sont plus certaines et donc un équilibre qui ne peut plus être garanti a priori. Il s’agit donc bien de l’inversion du modèle : l’activité (comprise en nombre de journée ou de place) détermine les recettes attendues, donc les dépenses finançables et le résultat qui en découle. »

Dans le secteur médico-social, la même logique est donc à l’oeuvre et implique :

1. Une allocation des crédits « à la ressource », autrement dit en enveloppes fermées, en fonction de tarifs préalablement identifiés eux même calcules pour être compatible avec un objectif d’économie sur la loi de finance et non pas en fonction des besoins de la personne accompagnée ;

2. « Article 63 alinéa 1 :

– La dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds ».

– En conséquence : Disparition de la procédure contradictoire (et notamment du dépôt du BP) et de la négociation budgétaire : c’est la ressource préalablement établie qui détermine « mathématiquement » le montant de la dotation (soit le tarif plafond applicable X par le nombre de places autorisées) ;

L’absence de financement possible des déficits par reprise aux comptes administratifs comme antérieurement.

3. « Article 63 alinéa 2 :

– Après l’article L. 314-7 du même code, il est inséré un article L. 314-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 314-7-1. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 314-5 ainsi que le 3° du I, le premier alinéa du II et le III de l’article L. 314-7 ne s’appliquent pas aux établissements et services dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales. Les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l’article L. 314-7 sont remplacés, pour ces établissements, par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires

sociales. Ces documents sont transmis à l’autorité de tarification dès réception de la notification des tarifs de l’exercice. »

II. Les évolutions en cours : le secteur des ESAT

Le PLF pour 2009, dans son article 74, prévoit que le deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles (qui porte sur les modalités de fixation des dotations de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, un arrêté interministériel fixe, annuellement, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d’établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa, ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds. »

Autrement dit, pour ce qui est des ESAT, le dispositif des tarifs plafonds s’applique désormais et l’article L314-7-1 (mise en place de l’EPRD) également, dans la mesure où il y est prévu que « la procédure budgétaire contradictoire ne s’applique plus aux établissements et services dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales ».

Afin de mettre en oeuvre ce nouveau dispositif dans les meilleurs délais, la DGAS, par instruction ministérielle, vient d’établir la méthode et le calendrier de mise en place du tarif plafond des ESAT. Du 23 décembre au 31 janvier les DDASS sont invitées à faire remonter à la DGAS le tableau Excel servant de base de référence au calcul du tarif plafond. Du 1er au 28 février consolidation des données et fixation du tarif par arrêté du ministre.

III. Les enjeux pour les organismes gestionnaires

Une telle révolution génère un risque de réduction substantielle des budgets de fonctionnement des établissements :

1°) Une tarification à la ressource et non plus au besoin, constitue un risque de déconnexion entre les besoins liés à l’accompagnement de la personne handicapée et la ressource budgétaire de l’établissement identifiée si les tarifs sont fixés de manière arbitraire et sans corrélation avec le besoin réel génère par l’accompagnement des personnes handicapées, comme c’est le cas d’un référentiel fondé sur des coûts à la place ;

2°) La disparition de la négociation budgétaire, la fin de l’étude des propositions budgétaires et de la nécessité de motiver les abattements opérés sur les propositions budgétaires constitue une déresponsabilisation des associations gestionnaires qui vont subir une tutelle de la tarification et non plus un contrôle a posteriori des autorités ;

3°) L’absence de reprise de déficit va obliger les gestionnaires à puiser sur leur fonds propres et va accélérer le processus de transfert en gestion des établissements ;

4°) précarisation voir impossibilité de se projeter dans une pluri annualité budgétaire, remise en cause des CPOM signés ;

5°) Impossibilité de gestion du groupe II anticipée et prévisionnelle… ;

6°) L’évolution du cadre normalisé ;

7°) pas de recours possible e contentieux de la tarification. La conséquence d’un tel dispositif : la dégradation de la qualité de l’accompagnement.

IV. Problématiques

1) Tarifs plafond et CPOM

Dans la situation actuelle, les autorités de tarifications ont pu s’engager sur certains CPOM basés sur des tarifs supérieurs au tarif plafond, quelle va être la position de l’Etat ? Une jurisprudence du Conseil d’Etat du 21 décembre 2008 vient répondre sur ce point : En l’espèce, il s’agissait d’un établissement sanitaire bénéficiant d’un CPOM et qui s’était vu « oblige » de signer un avenant tarifaire (puisque les tarifs sont fixés annuellement par avenant article L16262265 du code de la Sécurité Sociale), qui supprime entre autre le supplément perçu pour chambre individuelle des patients en soins palliatifs.

En conséquence, l’établissement de santé privé s’est porte devant les tribunaux (TA) en arguant du caractère contraint de la signature incompatible avec un « consentement libre et éclairé » et demandait incidemment la nullité de l’acte. En effet si l’avenant associé au CPOM, contrat de droit privé entre une personne morale a lui-même la nature d’un contrat de droit privé, un vice de consentement peut entrainer sa nullité.

Le Conseil d’Etat s’est prononcé en faveur du tarificateur (en l’espèce l’ARH) arguant que « l’avenant traduisait la décision prise par l’Agence Régionale de Santé au nom de l’Etat et revêtait ainsi un caractère règlementaire », tout en ajoutant que les dispositions du Code de la Sécurité Sociale impliquent la signature de ces avenants par l’établissement, sous peine de lui appliquer un tarif d’autorité. On peut donc envisager une transposition de cette jurisprudence aux CPOM du secteur médico-social déjà signés, retirant ainsi tout intérêt et tout caractère sécuritaire au dispositif CPOM.

Pour les associations qui n’ont pas signé de CPOM, quelle est la plus-value pour l’entrée en CPOM ? Si les tarifs appliqués sont inférieurs aux tarifs plafonds, la plus value peut résider dans la négociation d’un rebasage en vue de l’atteinte de ces tarifs. Si les tarifs actuels sont supérieurs au tarif plafond, la plus value est nulle pour les associations. A ce titre, la circulaire interne de la DGAS en date du 23 décembre 2008 précise « la mise en oeuvre des tarifs plafonds vise à produire une économie directe estimée à 4 millions d’euros incitant les établissements affichant un coût à la place élevé et non justifié à le réduire au montant des tarifs plafonds, même de façon progressive si nécessaire . [Les établissements seront alors] incités à entrer dans un processus de contractualisation et de coopération ». On le voit, l’objectif de la contractualisation est désormais exclusivement pour les ESAT un objectif de réduction des coûts à la place.

2) Tarifs plafonds et convention collective

La mise en place des tarifs plafonds est également susceptible d’impacter les négociations conventionnelles. En effet, la législation et la réglementation actuelles prévoient (article L314-6) que les conventions collectives et leurs avenants ne prennent effet qu’après agrément de la CNA. L’interprétationjurisprudentielle conduit par ailleurs à considérer que l’agrément est nécessaire tant pour l’opposabilité aux financeurs des mesures que pour la prise d’effet auprès des salariés.

Avec le dispositif des tarifs, vient se juxtaposer à cette opposabilité aux financeurs la nécessité, vial’EPRD, pour les établissements, d’être en « capacité d’identifier des recettes attendues, donc des dépenses finançables ». Autrement dit, si est agréé un avenant à la convention collective (par exemple la valeur du point) et qu’il devienne opposable aux salariés, la réglementation issue des tarifs plafonds ne prévoyant pas un financement des besoins mais en fonction de l’activité, ce sera aux établissements de dégager les marges en interne pour financer cette évolution conventionnelle. En effet, opposabilité au financeur d’une mesure et opposabilité aux établissements d’un tarif sont contradictoires voir incompatibles.

3) Mise en oeuvre juridique effective des tarifs plafonds

A ce jour, et avec le vote du PLF et du PLFSS en l’état, la question est de savoir si l’environnement juridique a d’ores et déjà suffisamment évolué pour que soit possible la mise en oeuvre de ces tarifs plafonds.

Ainsi :

– l’allocation budgétaire conformément à des tarifs est-elle possible en dehors d’une évolution de la procédure budgétaire ?

– dans l’attente du règlement d’un contentieux potentiel issu de la contradiction entre l’article L314-6 et l’article L314-4, quelles mesures est-il nécessaire de prendre en vue de lalimitation des risques pour les gestionnaires qui se situeraient au-delà du tarif plafond ?