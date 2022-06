Disparitions et autisme : Un kit de prévention pour les urgences et fugues

Ecouter article Ecouter article

Réduire les risques de disparition de personnes avec autisme et faciliter les démarches en cas de problèmes : Tels sont les objectifs du kit de prévention « Urgences et fugues » créé par l’association Autisme Lyon. Rencontre avec Anna To Kong, présidente de cette association.

En photo : Le kit de prévention élaboré par l’association Autisme Lyon pour lutter contre les disparitions de personnes autistes.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis la maman d’un enfant autiste avec déficience intellectuelle. Il a maintenant dix ans. Il est non verbal, hyperactif et a tendance à s’enfuir régulièrement à droite ou à gauche.

Comment est venue l’idée de créer un kit de prévention pour la disparition de personnes avec autisme ?

Comme on ne peut pas être totalement vigilants 24 heures sur 24, il m’est arrivé de ne plus savoir où était mon enfant, alors qu’il était égaré dans un rayon de supermarché. Cela peut aussi arriver aux parents d’un enfant neuro typique, mais le risque est d’autant plus important avec un enfant autiste.

Du coup, avec d’autres membres de l’association, nous nous sommes dit qu’il fallait absolument créer quelque chose pour remédier à ces situations. Nous avons alors essayé de répliquer le kit conçu par les Canadiens, mais en version française, et 100% française tant qu’à faire. C’est ainsi que nous avons inventé un kit prévention « Urgences et fugues ». Objectif : anticiper et limiter les risques de disparitions de personnes, adultes ou enfants, concernées par des troubles du spectre de l’autisme.

Concrètement, de quoi se compose ce kit ?

Le kit comporte deux autocollants de voiture pour signaler qu’il y a un handicap invisible dans la voiture. Cela permet de prévenir les autres conducteurs et toute personne qui pourrait avoir des interactions avec les occupants de la voiture. Cela peut aussi être utile lorsque les forces de l’ordre nous arrêtent. Si l’enfant a détaché sa ceinture, il y a quand même l’autocollant qui justifie d’une situation particulière.

Parmi les deux autocollants : un grand et un petit. Le petit, d’un diamètre de 8 centimètres, se colle sur une des vitres latérales. De préférence là où la personne autiste a l’habitude de s’installer. Le grand autocollant, d’un diamètre de 12 centimètres, se place sur le pare-brise arrière, depuis l’intérieur.

Autre élément présent dans le kit : un coussin de ceinture dans lequel on peut glisser un papier avec des informations d’urgence : groupe sanguin, date de naissance, traitement médicamenteux, particularités… et un numéro d’urgence à appeler s’il y a un accident ou en cas de malaise de l’un des parents. Au-delà des ceintures de sécurité, le coussin peut également être placé sur une bretelle de sac à dos ou une bandoulière de sacoche, un bagage, une canne de poussette, une trottinette, un vélo.

Pour ce coussin, nous avons utilisé des tons « flashy » et la couleur bleue, souvent associée aux troubles du spectre de l’autisme. Il est lavable. De plus, nous avons choisi des matières de qualité pour faire en sorte que le tissu et la couleur résistent avec le temps.

Tout est fabriqué en France. Le coussin est 100% rhodanien : il a été cousu par des travailleurs handicapés dans une entreprise adaptée du Rhône.

Vous proposez également un livret-guide…

Tout à fait. En complément de ces deux outils, nous avons intégré au kit de prévention un livret-guide de notice et de recommandations. Celui-ci préconise, à destination des parents, des gestes et bonnes pratiques pour réduire les risques de fugues et de disparitions. Plus globalement, il propose des conseils pour sécuriser les lieux de vie des personnes qui vivent avec des troubles du spectre de l’autisme.

Comment faire pour se procurer le kit de prévention ?

Il est en vente sur la plateforme HelloAsso. Vous pouvez le trouver ici : https://www.helloasso.com/associations/autisme-lyon/boutiques/kit-de-prevention

Il est vendu au prix de 25 euros avec frais de port. Il est également accessible aux résidents de Suisse et de Belgique pour deux euros de frais de port supplémentaires.

Pour en savoir plus sur l’association Autisme Lyon, rendez-vous ici : https://www.facebook.com/Autisme.Lyon