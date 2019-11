Discriminations envers les bénéficiaires de la CMU

Le Collectif des Médecins Généralistes pour l’Accès aux Soins (Comegas) a saisi début août la Haute Autorité de lutte contre les discriminations (Halde) à propos d’une circulaire de l’Assurance maladie proposant aux médecins de porter plainte à l’encontre de leurs patients titulaires de la Cmu en cas de comportements inadaptés, et qu’il estime discriminatoire.

Cette circulaire, datée du 30 juin 2008, est adressée aux directeurs de caisses primaires et régionales de l’assurance maladie, ainsi qu’aux médecins conseils régionaux. Elle porte sur l’accès aux soins souvent difficile des bénéficiaires de la Cmu complémentaire (une enquête réalisée en 2006 par le fonds de financement de la CMU a montré que le taux de refus de soins était de 4,8% chez les généralistes, de 41% chez les spécialistes et de 38% chez les dentistes) et décrit les possibilités de recours auprès des conciliateurs de l’assurance maladie, puis éventuellement d’autres organismes qui peuvent être concernés (ordres professionnels dans le cas des médecins et dentistes, services sociaux dans le cas des titulaires de la Cmu)

Une première partie concerne les refus de soins émanant des médecins.

Sont énumérées les situations suivantes :

la fixation tardive, inhabituelle et abusive d’un rendez-vous ;

l’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans raison médicale énoncée ;

le refus d’élaborer un devis,

le non respect des tarifs opposables (sauf en cas d’exigence particulière du patient ou, pour les actes dentaires, la facturation d’actes « hors panier de soins » ou hors nomenclature, sous réserve d’obtenir l’accord du patient et de lui remettre un devis) ;

l’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé ;

le refus de dispense d’avance des frais …

La deuxième partie, qui fait l’objet de la plainte du Comegas, concerne les réclamations portées par les professionnels de santé à l’encontre des patients bénéficiaires de la CMU.

Les situations pouvant donner lieu à dépôt de plaintes sont les suivantes :

retards injustifiés à des rendez vous ;

rendez manqués et non annulés ;

traitements non suivis ou interrompus ;

exigences exorbitantes.

Pour les médecins du Comegas, « C’est la première fois qu’une circulaire autorise les médecins à porter plainte (le terme est précisé ainsi dans la circulaire) auprès d’un organisme de sécurité sociale, contre certains de ses assurés, sélectionnés selon des critères économiques et sociaux. »

Le comité rappelle que « le fait que les bénéficiaires de la CMU se comporteraient “moins bien” que le reste de la population ne repose strictement sur aucune preuve. La “bonne éducation” n’est pas plus l’apanage de ceux qui payent que la “mauvaise” celui de ceux qui ne payent pas pour des motifs économiques et sociaux. Les initiatives du gouvernement de la république et celles de la sécurité sociale, pilier de la solidarité nationale, ne peuvent se fonder sur de tels préjugés idéologiques et malsains. »

Il note que « la question de l’accès aux soins des plus défavorisés est un problème majeur de santé publique. Le ministère de la santé et la sécurité sociale ont raison de s’en saisir, mais il est aberrant de penser résoudre ce grave problème en stigmatisant ceux qui en sont victimes. Le CoMeGAS réclame la mise en place, entre autres par la formation professionnelle conventionnelle financée par la sécurité sociale, d’ une formation des médecins à la problématique des inégalités sociales de santé, aux réalités des vies des populations précarisées, et aux spécificités sanitaires et relationnelles de leur prise en charge. »

Il demande « que chaque usager du système de santé en France soit traité de la même façon quelle que soit la façon dont il accède aux soins. »

Source Viva