Discrimination liée au handicap dans la fonction publique : une femme obtient 12 000 euros devant le tribunal administratif de Lyon

Le tribunal administratif de Lyon a condamné l’Etat à verser à une femme diabétique insulinodépendante, victime de discrimination liée à son handicap, 12 000 euros d’indemnités. La réclamante, reconnue travailleur handicapé, s’est présentée au concours d’adjoint administratif de la Police nationale. Elle avait saisi la HALDE car sa candidature au concours avait été refusée en raison de son inaptitude à tout emploi dans la Police nationale, sa maladie pouvant ouvrir à un congé de longue maladie.

Après enquête, la HALDE avait constaté l’existence d’une discrimination liée au handicap, et avait présenté ses observations devant le Tribunal administratif de Lyon (délibération de la HALDE en PJ).

La HALDE a reçu plus de 10 000 réclamations en 2009, dont 19% concernent le handicap et la santé. C’est le 2e motif de discrimination invoqué devant la HALDE après l’origine (28% des réclamations). En 2009, la HALDE est intervenue plus de 200 fois devant les tribunaux pour assister les victimes de discrimination.