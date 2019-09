Discrimination l’affaire de tous !

Nous vous avons déjà parlé de l’association d’intérêt général « Dating Emploi Zéro Discrimination » qui a pour objet social la lutte contre toutes les discriminations à l’emploi : âge, patronyme, sexe, handicap, etc. afin de promouvoir la diversité et l’égalité de traitement. (Propos recueillis par JMMC)

Aujourd’hui, l’association, plus motivée que jamais, a réussi à développer et mettre en ligne un site www.emploizerodiscrimination.com pour venir en soutien à toutes celles et ceux qui se sentent mis à l’écart du marché de l’emploi pour les raisons précitées. Mais la mission est rude, et force est de constater que les politiques qui avaient encensés ce projet ont vite lâché la rampe. Patricia Servanin, qui développe l’association, ne perd malgré tout pas de vue les objectifs et se lance aujourd’hui à l’assaut des grandes et petites entreprises signataires de la Charte de la Diversité.

Handirect : Quels types d’actions menez-vous pour avancer dans votre mission et votre développement ?

Patricia Servanin : Nous avons dernièrement mené deux actions communes dans la Loire et l’Ardèche avec les préfets. Ces actions ont permis la rencontre entre des chefs d’entreprises à la recherche de nouveaux collaborateurs et des demandeurs d’emploi des quartiers populaires. Ces actions ont demandé un gros travail de préparation, d’information et de partenariat, mais le résultat est flagrant pour la Loire :

– 259 offres d’emploi et contrats ouverts au recrutement,

– 43 recruteurs mobilisés,

– 153 candidats reçus, selon leur choix, en entretien individuel par les recruteurs,

– 324 entretiens réalisés,

– 86 candidats ont obtenu un deuxième entretien en entreprise ou ont été repositionnés sur d’autres offres,

– 36 contrats ont été signés, dont 6 avec une formation qualifiante

Pour l’Ardèche :

– 147 personnes ont été invitées au regard du dispositif mis en place,

– 57 ont été présents et ils ont réalisé 105 entretiens pour, 16 recruteurs mobilisés pour 64 contrats ouverts au recrutement.

Une satisfaction côté demandeurs d’emploi, mais aussi côté recruteurs, qui déclarent que, sans cette opération, ils n’auraient sans doute pas vu ces candidats. En dehors des résultats, ces opérations ont pour objectif de sensibiliser l’ensemble des acteurs sur les pratiques de discriminations qui sont souvent ancrées dans des représentations et des habitudes.

Nous tenons à bien préciser qu’il ne s’agit pas là ni de discrimination positive, ni d’insertion, mais simplement du respect du droit à l’égalité de traitement pour tous.

Quels autres types d’engagement avez-vous ?

En cette fin d’année, nous organisons avec la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations) une réunion d’échanges et de questions-réponses avec les entreprises adhérentes et nos partenaires, pour apporter des réponses concrètes dans le cadre du recrutement et améliorer ses procédures.

Quels sont les principaux critères de discriminations ?

Selon l’observatoire des discriminations, les critères sont : l’âge, le patronyme à consonance étrangère, le handicap, le lieu de résidence, la couleur de peau, le sexe…. Pour chaque candidat concerné par l’un ou plusieurs critères, l’enjeu est de faire de ce ou ces critères un ou des avantages pour l’employeur ce qui est, vous vous en doutez, particulièrement difficile !

Que proposez-vous ?

Nous voulons casser la sélection ordinaire par CV, qui présente un taux élevé de risques de discrimination. Recevoir des centaines de CV sans avoir le temps de les lire n’amène à rien et devient ridicule, disent les entreprises. De plus, avec cette technique, on brise quelquefois pour longtemps le lien direct du candidat avec les entreprises. Ce n’est bon pour personne. Faciliter le contact ainsi que la rencontre directe avec les candidats est plus pragmatique pour les deux : recruteurs, candidats.

Pourtant, aujourd’hui, un grand nombre d’offres ne sont pas pourvues !

On ne sait que très peu de choses sur les véritables raisons pour lesquelles ces offres ne sont pas pourvues. Le taux de chômage des seniors en France est le plus élevé d’Europe. Dans certains quartiers, le taux de chômage bat des records : 40%. Alors qu’on avance le chiffre de 500 000 postes à pourvoir… Le droit au travail fait partie de la constitution* et les mesures actuelles pour incitations à l’embauche n’ont que des effets limités et ne contribuent pas suffisamment à faire valoir ce droit. L’un des points sur lequel nous insistons porte sur le terme de « chômage ». Nous préférons largement le terme anglo-saxon d’ «unemployment » : il révèle la réalité des personnes qui subissent le non travail, qui ne sont pas employées, malgré leurs compétences et leurs motivations à travailler. Par ailleurs, on constate le nombre impressionnant de créations d’entreprises par les demandeurs d’emploi qui n’en peuvent plus de chercher un emploi sans succès !

Aujourd’hui, quels sont vos projets ?

Nous lançons une campagne de mécénats et d’adhésions auprès des entreprises qui pratiquent la responsabilité sociale ou qui sont adhérentes à la Charte de la Diversité. Nous avons besoin de générer nos propres ressources, en association, pour agir ensemble, en toute autonomie.

*source vie-publique.fr Le droit au travail participe à la dignité de l’être humain. Il a été affirmé pour la première fois, en 1848, par la IIe République qui créa, dans cette perspective, des Ateliers nationaux permettant de fournir un travail aux chômeurs. Ce droit au travail a été repris dans le préambule de la constitution de1946, qui affirme : ” Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi “, et par notre constitution actuelle. Le droit d’obtenir un emploi ne s’entend pas comme une obligation de résultat, c’est-à-dire comme une obligation absolue de donner à tout chômeur un emploi, mais bien comme une obligation de moyens. Il s’agit, pour les pouvoirs publics, de mettre en oeuvre une politique permettant à chacun d’obtenir un emploi. C’est d’ailleurs ainsi que l’a interprété le Conseil constitutionnel. Dans une décision de 1983, il a affirmé qu’il appartient au législateur “de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus grand nombre d’intéressés”. C’est dans cette optique que s’inscrit l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) créé en 1967.

Dating Emploi Zero Discrimination 25 bd Vivier Merle – 69003 Lyon + 33 (0) 4 72 36 32 91

+ 33 (0) 6 31 72 56 93 contact@emploizerodiscrimination.com www.emploizerodiscrimination.com