Dire le non visuel

“Comment connaissons-nous le monde et sentons-nous la vie autrement que par la vue ?” A l’occasion du bicentenaire de Louis Braille, Le Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes a organisé, un concours d’écriture pour favoriser le dialogue entre des auteurs voyants, malvoyants et aveugles, autour des apports sensibles du toucher, de l’ouïe, de l’odorat et du goût. Ce concours a réuni 135 textes, témoignages ou fictions, narrant une expérience non visuelle ou donnant une description non visuelle de personnages, d’objets ou de lieux. Samedi 21 mars de 18 heures à 19h30 Bibliothèque Publique d’Information à Paris auront lieu des lectures d’extraits de textes du concours par l’école O Clair de la lune. Créée en 2004 et développée à l’initiative du Centre Ressources Théâtre Handicap (CRTH) , l’école différente de théâtre ” O Clair de la Lune ” permet à tous, en situation de handicap ou pas, d’accéder à la pratique et à la formation théâtrale, dès 8 ans. La pédagogie de l’école s’inscrit dans la mission générale du CRTH qui acte pour un théâtre accessible à tous.

Entrée libre dans la limite des places disponibles