Dîner de la mode 2011 contre le Sida à Paris le 27 janvier

Comme chaque année, Sidaction organise le dîner de la mode contre le sida en partenariat avec la Fédération française de couture. Rendez-vous le 27 janvier pour la 9ème édition du Dîner de la Mode contre le Sida organisé par Sidaction au Pavillon d’Armenonville à Paris.

760 personnes étaient présentes autour de Pierre Bergé et de Line Renaud au dîner de la mode contre le sida en 2010 et Sidaction a collecté 728 000 euros.

Les organisateurs peuvent compter sur les maisons de couture, les créateurs, les personnalités du spectacle et des médias pour faire de cette soirée un succès.

Un dîner prestigieux et solidaire, au cours duquel auront lieu une tombola et une vente aux enchères d’une NISSAN Micra 2003 customisée par Yves Saint Laurent. Une « club sandwich party» viendra clôturer cette soirée.

– La tombola comprendra 180 lots prestigieux – offerts notamment par les maisons de couture – d’une valeur minimum de 300 €

– La vente aux enchères de la NISSAN Micra sera orchestrée par Rémy Le Fur, commissaire priseur

– La soirée Club Sandwich : A l’issue du dîner, Marc Zaffuto et Emmanuel d’Orazio organiseront une soirée dansante de 22h à 3h

Musique: Erik Haley Florian Sailer / Spécial Guest star : Bob Sinclar

Show “Club Sandwich is burning” par Blanca Li.

La tombola : 300 € le lot de 10 enveloppes

La vente aux enchères : Mise à prix 3 000 €

La soirée Club Sandwich : Entrée : 25 €

50 % des fonds collectés par Sidaction sont destinés à financer des programmes de recherche sur le sida et l’autre moitié sert à renforcer la prévention et l’accès aux soins des personnes vivant avec le VIH en France et dans 31 pays en développement.

Sidaction est la seule association française de lutte contre le sida à financer la recherche.

Dîner de la Mode contre le Sida

27 janvier 2011

Pavillon d’Armenonville Paris

Exclusivement sur invitation



Pour vos dons en ligne : http://www.sidaction.org/