Dîner dans le noir : Une expérience à tester à Table en Braille à Lyon

Ecouter article Ecouter article





Table en Braille : Dîner dans le noir pour vivre une expérience sensorielle au Comptoir de JOA à Lyon

Depuis sa création en 2008, le Groupe JOA a 2 ambitions : la première, changer le regard du public sur l’univers des casinos, et la deuxième, faire de ses établissements de véritables destinations de loisirs. Et dans son restaurant situé dans la cité internationale de Lyon 6e, le patron propose, en plus des activités de loisirs (cinéma, bowling, discothèque, restaurant, escape game) une expérience unique puisqu’il s’agit d’un dîner dans le noir, à La Table en Braille. Ce concept de dîner dans le noir est né il y a 15 ans, développé par le groupe Ethik Investment. Il est repris ici avec panache par Laurent, le chef de cuisine et créateur de la Table en Braille.

Le principe : un dîner dans le noir total servi par des personnes aveugles

Mais attention la qualité n’est pas oubliée, ici les plats sont soignés, c’est un vrai restaurant où l’accent est particulièrement porté sur le goût, et les odeurs, parties prenantes de cette expérience sensorielle. C’est une cuisine traditionnelle et raffinée autour de produits de saison, car même dans le noir, le chef veut vous faire partager son amour pour la bonne cuisine.

Toutes les précautions sont prises pour plonger dans le client dans un noir total et surtout les téléphones doivent être éteints. Généralement déstabilisés par la perte de repères, les clients s’accrochent à leurs autres sens, toucher, odorat, équilibre, ouïe et bien évidemment le goût.

Une expérience inoubliable

De l’avis de celles et ceux qui ont testé ce dîner dans le noir, cela reste une incroyable expérience. La sortie du noir est à la fois un moment de soulagement un grand moment de partage, où chacun échange librement sur ses ressentis, ses craintes et ses belles émotions. Certains sens ont pris le dessus et l’évocation des plats fait naître d’incroyables réactions de surprises, car savoir ce que l’on mange sans le voir et sans se tâcher est particulièrement difficile (mais tout est prévu). Au niveau gustatif comme au niveau humain, c’est une expérience unique que nous vous recommandons !

LA TABLE EN BRAILLE

44 Quai Charles de Gaulle

69006 Lyon

Tél. 04 72 39 92 31

Site web : https://www.table-enbraille.fr/