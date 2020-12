Dimanche 26 septembre 2010: journée nationale portes ouvertes des écoles de chiens guides d’aveugles

Listen to this article Listen to this article





Pour la 4e année consécutive, les 10 écoles de chiens guides membres de la FFAC (Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles) ouvrent leurs portes le 26 septembre prochain. Cette journée nationale est l’occasion pour le public de mieux connaître le chien guide, de comprendre son éducation et de découvrir tout ce qu’il apporte au quotidien à son maître, aveugle ou malvoyant. Cet évènement est aussi une grande journée de solidarité associant tous les acteurs qui œuvrent au sein des écoles pour permettre, chaque année, à plus de 165 nouveaux maîtres de bénéficier gratuitement d’un chien guide. Educateurs, utilisateurs de chiens guides, instructeurs en locomotion, bénévoles, familles d’accueil seront là pour partager leurs expériences et expliquer leur quotidien.… L’occasion pour le grand public de s’informer, de découvrir et aussi de s’engager.

Au programme de la journée portes ouvertes du 26 septembre sur toute la France

L’école des chiens. Le public pourra profiter de nombreuses animations dédiées aux enfants et aux adultes montrant l’étonnant travail du chien guide : démonstrations de chiots en famille d’accueil, de chiens en éducation, visite des écoles…

L’univers du handicap. Les visiteurs pourront aussi mieux appréhender le handicap visuel grâce à des ateliers comme la découverte sensorielle dans une pièce noire, ou encore des parcours d’obstacles sous bandeau ou bien avec lunettes de simulation des différents types de malvoyances. Une mise en situation très concrète de la marche avec un simulateur de chien guide « dogsim » sera aussi proposée dans de nombreuses écoles, tout comme une découverte du matériel informatique adapté à la cécité.

Opération séduction

Pour tous les maîtres de chiens guides, le constat est évident : en plus d’offrir plus d’autonomie dans les déplacements, le chien est un vecteur de communication et de socialisation formidable, qui a le don de reléguer le handicap au second plan. En ouvrant leurs portes, les écoles fédérées espèrent ainsi convaincre de nouveaux maîtres, de nouvelles familles d’accueil pour les chiots ainsi que de nouveaux bénévoles et donateurs.

En effet, la FFAC et ses associations membres souhaitent rappeler qu’elles mènent à bien leur mission grâce à la générosité du public et à l’engagement de bénévoles.

Les 10 écoles de chiens guides fédérées vous invitent le 26 septembre à :

Aix-en-Provence, Angers, Cibeins (Lyon), Coubert (Melun), Eze (Nice), Limoges, Paris, Roncq (Lille), Toulouse et Woippy (Metz).

La FFAC (Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles) est une association reconnue d’utilité publique. Fondée en 1972, elle regroupe, en France, dix écoles de chiens guides d’aveugles, l’ANMCGA, Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides d’Aveugles et le centre national d’élevage de chiens guides, baptisé le CESECAH (Centre d’Etude, de Sélection et d’Elevage de Chiens Guides d’Aveugles et autres Handicapés). Au quotidien, elle a pour mission de former les futurs chiens guides en école et les éducateurs de chiens, de recruter des familles d’accueil pour les chiots et de sensibiliser les personnes aveugles et malvoyantes aux multiples avantages d’un chien guide.

En France, 1,2 million de personnes souffrent d’un déficit visuel important, et 65 000 d’entre elles sont atteintes d’une cécité complète (source CNPSAA). Pourtant, seulement 1500 sont à ce jour en équipe avec un chien guide.

Informations sur le site www.chiensguides.fr