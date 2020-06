Difficultés du handicap : Un concours d’idées pour mieux les surmonter

Le concours Fab’Life encourage les inventions pour surmonter les difficultés du handicap au quotidien



Le 2 avril dernier, Handicap International a officiellement ouvert les inscriptions de la 23e édition du concours Fab Life, parrainée par Jérôme Bonaldi et Grégory Cuilleron. Depuis 23 ans, Fab Life encourage « les passionnés du système D et de l’innovation frugale » à trouver et développer des solutions pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap et réduire leurs difficultés.

Parmi les innovations présentées lors des précédentes éditions : un hover-fauteuil pour faciliter les déplacements, un side-car qui se clipse sur le fauteuil roulant d’une maman pour qu’elle puisse promener son fils, un déambulateur avec assistance électrique pour Nolann, 13 ans, ou encore un support pour récipients permettant à chacun de cuisiner…

« Face aux lacunes du marché et au matériel spécialisé souvent trop onéreux, des familles trop souvent isolées face aux difficultés du handicap innovent dans leur garage pour adapter et bricoler des solutions pour un enfant, un parent en situation de handicap, commentent les organisateurs. Au fil des années, Fab Life a pu révéler ces talents, mettre en réseau les familles et créer une véritable communauté de makers au service du handicap ».

Pour obtenir plus d’informations sur le concours Fab Life ou pour y participer, rendez-vous sur le site dédié : https://hizy.org/fr/fablife/le-concours-fablife