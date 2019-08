« Différent comme tout le monde » : Thème des premières Journées Handi-citoyennes

Du 3 au 21 février 2014, seront organisées en Languedoc-Roussillon les premières Journées Handi-citoyennes destinées à sensibiliser 5000 élèves de cinquième à la question du handicap, sous le haut patronage de Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée aux Personnes handicapées et à la Lutte contre l’exclusion, le Préfet en mission, Jean-Christophe Parisot et le Rectorat de Montpellier.

Consacré au thème : « Différent Comme Tout Le Monde », cet événement invitera les collégiens se mettre dans la peau d’une personne handicapée à travers des animations ludiques et pédagogiques axées sur différentes problématiques : « Apprendre et travailler », « Vivre tous ensemble », « Activités et loisirs », « Evoluer dans la vie »

Ce projet a pour but de sensibiliser les collégiens mais également leurs parents à la question du handicap à travers différents parcours adaptés au stade des Costières de Nîmes (30) et au domaine de Grammont à Montpellier (34).

« L’un des objectifs est d’amener ces jeunes à comprendre ce que signifie être différent dans son corps et dans son psychisme, précisent les organisateurs. Comment vivre dans la cité avec son handicap ? Comment se comporter face à une personne aveugle? Comment vit-on quand on est sourd? Comment fait-on pour se déplacer en fauteuil? Ces questions seront abordées de façon ludique et vivante pour appréhender concrètement les différences tout en les dédramatisant. Ils pourront ainsi effectuer un parcours les yeux bandés et découvrir des chiens d’aveugles, pratiquer un sport en fauteuil roulant, participer à un concours d’affiches ou encore créer une sculpture collective dans le noir. A l’issue des parcours, les collégiens recevront un diplôme d’handi-citoyen ».

Lancé à l’initiative du préfet Jean-Christophe Parisot, 46 ans, père de 4 enfants, et lui même myopathe tétraplégique, ce projet est également parrainé par des personnes ayant surmonté leur handicap comme Marie-Amélie Le Fur, triple championne aux jeux paralympiques de Londres, ou le chanteur Gilbert Montagné. Par ailleurs, une centaine d’associations, 6 établissements d’enseignement supérieur et de nombreuses entreprises soutiendront activement l’opération.

Infos et inscriptions:

Sur le site : www.differentcommetoutlemonde.org

Sur Facebook : www.facebook.com/DifferentsCommeToutLeMonde

Rectorat de l’Académie de Montpellier : www.ac-montpellier.fr

Pour inscrire une classe à Nîmes ou Montpellier : Different_comme_tout_le_monde@yahoo.fr

Pour participer au concours d’affiche, envoyez vos dessins à :

M. le Préfet, Jean-Christophe Parisot – Place des Martyrs de la résistance – 34000 Montpellier