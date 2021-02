Différence et émotions : Une bande dessinée originale pour les aborder

Ecouter article Ecouter article





“L’homme sans sourire” : Une bande dessinée qui aborde la question de la différence et des émotions de manière originale et haletante

Une bande dessinée originale, très colorée et facile à lire qui aborde subtilement les thèmes de la solidarité, de la différence et des émotions à travers une fable aux entournures effrayantes. Et si l’on vivait dans un monde où l’expression de la joie était formellement interdite ?

« Monsieur Hubert 31-36 est un « homme sans sourire ». Dans son royaume, toute forme de joie est interdite aux « Sinistres », les gens du bas peuple. Le moindre manquement à la loi entraîne de terribles sentences. D’ailleurs, Monsieur Hubert porte encore les cicatrices infligées par le régime totalitaire pour un simple rire étouffé durant son enfance… Un jour, il rencontre par le plus grand des hasards la fille du roi, Monsieur Joyeux. Perdue et hilare, la princesse n’a pas conscience des risques qui la guettent ici-bas, car la police du Sourire n’a que faire de qui l’on est… Transi de peur, Monsieur Hubert doit à tout prix faire taire cette joyeuse écervelée, qui les met tous les deux en danger ».

« L’homme sans sourire », Louis, Hirlemann, Daviet. Édition Grand Angle. 16,90 euros. Un roman qui aborde le thème de la différence et des émotions. Disponible depuis le 3 février. À découvrir sur le site : https://www.angle.fr/bd-homme-sans-sourire-l-9782818975305.html