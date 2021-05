Différence et diversité : Fest’Dif, un festival virtuel consacré

Ecouter article Ecouter article





Le samedi 29 mai 2021 se tiendra la 8e édition du Fest’Dif, le Festival de la Différence et la Diversité. L’évènement, qui fête ses 10 ans, se tiendra en ligne toute la journée.

Cette année, le Festival de la Différence et de la Diversité, qui vient conclure les rencontres Ville et Handicaps de la ville de Villeurbanne, se tiendra intégralement en live sur Facebook le 29 mai prochain. De 10H à 21H30, se tiendront plusieurs animations comme une table-ronde sur l’accessibilité, des jeux et un concert.

En attendant le “Fest’Dif”, qui célèbre ses 10 ans cette année, des acteurs et actrices qui participent à l’évènement se présentent sur les réseaux sociaux chaque semaine. L’équipe du festival a même donné vie à cinq mascottes pour l’occasion, baptisées Nour, Sasha, Béné, Coco et Lou.

L’objectif de cette journée ? Aborder le thème du handicap sous tous ses aspects avec les participants, handicapés ou non, et ainsi promouvoir la différence et la diversité. Au travers des différents ateliers, chacun pourra ainsi nouer des liens, communiquer et découvrir des outils et idées pour accompagner les personnes à mobilité réduite ou en situation d’isolement vers la réinsertion professionnelle et sociale.

Pour participer au Festival de la Différence et de la Diversité, il suffit de s’inscrire en ligne. Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations sur Facebook.

D’autres animations après le 29 mai

Pendant les mois de juin et juillet, plusieurs soirées seront également consacrées à des ateliers, en présentiel, dans les locaux de la MIETE (Maison des Initiatives de l’Engagement du Troc et de l’Echange) au 150 rue du 4 août 1789, à Villeurbanne. Elles auront lieu chaque jeudi, entre 17h et 21h. Voici le programme :

17 juin : soirée animée autour du voyage

24 juin : soirée jeux sous toutes ses formes : collectif, escape game, plateau, etc.

1 juillet : théâtre et lecture

8 juillet : spectacles et initiation aux danses d’ici et d’ailleurs

Au travers de cet événement, le Festival de la Différence et de la Diversité porte de nombreuses ambitions, comme mettre en avant la culture en la rendant accessible aux personnes en situation de handicap, trouver des solutions pour l’inclusion dans la vie sociale ou encore faire découvrir le handicap aux personnes qui ne sont pas dans cette situation.

Camille Romand