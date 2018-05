Enfant et diabète : Des jeux pour mieux comprendre

Did Act : Un jeu de société pour réconcilier enfant et diabète

Comment expliquer le diabète aux enfants ? Comment informer les proches et leur expliquer le diabète lorsqu’on est parent ou enfant ? C’est à ces problématiques que souhaitent répondre Sabine et Aline, chacune maman d’un enfant diabétique, à travers les jeux de société Did Act. Rassemblés dans une box, ceux-ci ont pour but d’aider les parents à mieux connaître le diabète et à savoir l’expliquer de manière simple à leurs enfants. L’objectif est également d’aider les enfants à échanger sur leur maladie, à mieux la comprendre, à en parler à leurs amis. « Le diabète de type 1 concerne plus de 20 000 enfants et il est diagnostiqué de plus en plus tôt, notamment dans la petite enfance. Depuis 30 ans, le nombre de diabétiques chez les enfants de moins de 5 ans progresse en effet de 7,5% par an », précise les créatrices de Did Act (source : Enfance Adolescence Diabète). Le 14 novembre prochain, une campagne de prévente du jeu sera lancée sous forme de Crowdfunding via la plateforme Ulule. L’objectif est d’atteindre 1000 ventes minimum pour déclencher une production.

Plus d’informations sur les différents jeux de société proposés par Sabine et Aline, rendez-vous sur le site de Did Act : www.did-act.com