Dictionnaire LSF : Une application pour tout traduire en langue des signes

Une application mobile qui donne accès gratuitement à un dictionnaire de LSF en ligne

Dix ans après le lancement d’Elix, le dictionnaire en ligne de Français en Langue des Signes Française (LSF), l‘association lilloise Signes de Sens lance une nouvelle application mobile et une extension pour navigateur qui rend tout le web accessible en LSF.

« Un simple clic sur un mot et une bulle apparaît pour vous donner son sens en LSF et le signe correspondant, et tout cela est gratuit ! », précisent les concepteurs.

Depuis sa création, ce dictionnaire de LSF en ligne a deux grands objectifs : faciliter l’inclusion des personnes sourdes dans la société et faciliter l’apprentissage de la langue des signes française pour tous. « L’apprentissage est lié à la langue que vous entendez et que vous transcrivez à l’écrit donc, pour une personne née sourde ou devenue sourde très jeune, cet apprentissage est beaucoup plus compliqué, explique les membres de l’association Signes de Sens. Pour pallier à l’exclusion de cette communauté il était nécessaire de créer le plus de passerelles possibles entre les deux communautés ».

Selon la Fédération Nationale des Sourds de France, 100 000 personnes sourdes utilisent la Langue des Signes Française (LSF) au quotidien en France.

À découvrir sur : https://www.signesdesens.org/ et : https://dico.elix-lsf.fr/