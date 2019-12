Diabète : évitez les complications

En France, le diabète touche environ 3 millions de personnes dont 500 000 non diagnostiquées. Entre 2001 et 2007, cette maladie a augmenté dans toutes les classes d’âge particulèrement entre 70 et 89 ans. Le diabète est responsable de nombreuses complications comme l’hypertension, les problèmes cardiovasculaires, les amputations. Car les hyperglycémies [2] répétées et prolongées provoquent une altération des nerfs et des vaisseaux avec des répercutions sur le coeur, les yeux, les pieds les mains, les reins…

“Le diabète est la première cause de cécité avant 65 ans en France, explique le professeur Vexiau, diabétologue, on peut éviter des drames humains que sont les complications et qui font toute la gravité de cette maladie.” Les complications ne sont donc pas une fatalité, il suffit que le malade soit acteur de sa propre santé et qu’il se prenne en charge.