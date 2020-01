Diabète : 300 millions de malades dans le monde

Le diabète progresse et touche aujourd’hui 300 millions de personnes dans le monde estiment les experts à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, ce 14 novembre. La maladie touche surtout des adultes et est favorisée par le manque d’exercice physique, une alimentation déséquilibrée, le surpoids et l’obésité, et le vieillissement des populations. Le diabète des adultes est dans 95 % des cas un diabète de type 2, caractérisé par une résistance à l’insuline. Chez les enfants, c’est le diabète de type 1, maladie auto-immune caractérisée par l’absence de sécrétion d’insuline par les cellules du pancréas, qui est dominant (plus de 90 % des cas). Pour les malades, le seul traitement consiste en des injections d’insuline et doit être suivi tout au long de la vie. Cette forme de diabète est en progression constante sans qu’on en connaisse les raisons.

En France, le nombre de malades a considérablement augmenté : 2,6 millions de personnes sont traitées pour un diabète, contre 1,6 million en 2000.

Signe inquiétant, le diabète de type 2 progresse lui aussi chez les enfants et les jeunes, notamment ceux qui présentent un surpoids ou sont obèses.

