Di-Antalvic: l’antidouleur bientôt interdit en France

L’agence européenne du médicament (EMEA) recommande le retrait dans toute l’Europe du dextropropoxyphène (DXP), présent notamment dans le Di-Antalvic et à l’origine d’après l’agence, de surdoses fatales depuis plusieurs années. En France, il ne sera plus disponible d’ici un an, le temps aux patients et aux médecins de trouver une autre alternative. Si vous prenez du Di-Antalvic, ne l’arrêtez pas brusquement, demandez conseil à votre médecin.

Déjà, le CHU de Toulouse avait décidé dès juin 2005 de bannir l’association DXP-paracétamol. D’après la reue Prescrire, l’une des conséquences de cette mesure, avait été une augmentation de 19 % en 2006 de la consommation d’antalgiques de palier I (paracétamol seul, aspirine, ibuprofène), moins forts que ceux de palier II (et encore moins que ceux de palier III, morphine, etc.) et une diminution de 22 % des antalgiques de palier II, sans que les patients s’en soient plaints.

Les Français sont de très loin les plus gros consommateurs européens de l’association DXP/paracétamol, puisqu’ils représentent “95% de la consommation européenne”, selon Fabienne Bartoli, adjointe au directeur général de l’Afssaps. Plus de 40 médicaments contiennent l’association DXP/paracétamol. (Source Viva)

Plus de renseignements sur le site de l’AFSSAPS www.afssaps.fr