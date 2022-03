L’entre-deux monde des devenus sourds

Ecouter article Ecouter article

Ce documentaire propose une immersion sensorielle et humaine dans les oreilles, le cœur et la tête de 4 protagonistes dont chacun incarne une diversité de parcours mais aussi une force de résilience.

Pour avoir vu en avant première de magnifique documentaire je peux dire à quel point on se laisse prendre par l’histoire que chacun des personnages raconte. Des personnes qui avaient une vie ordinaire d’enfant ou jeune adulte et qui ont vu leur quotidien basculer du fait d’une surdité totalement imprévue. Derrière chacun de ces parcours de vie nous sommes les témoins d’un traumatisme relié aux origines de la surdité, d’ordre médicales ou accidentelles et bien sur aux conséquences terribles que cela a dans la vie de ces personnes.

Ce que Fanny Germain la réalisatrice de beau documentaire nous fait vivre avec beaucoup de réalisme et de pudeur c’est le cheminement de résilience que chacune et chacune a emprunté avec force et détermination pour faire des sa vie une réussite professionnelle, sociale et familiale. Ce documentaire de 52 minutes se regarde comme film avec ses héros, ses rebonds, son suspens et la victoire de ceux qui croient que réussir sa vie est toujours possible et qu’il existe pour chacun de nous dans cette société un espace pour s’affirmer et vivre au grand jour sa résilience.

Ce documentaire a été réalisé par Fanny Germain

Le documentaire sera prochainement diffusé sur France 3, nous vous tiendrons informés

Le film est sous-titré pour sourds et malentendants.

