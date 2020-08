Devenu tétraplégique suite à un accident, Olivier raconte son histoire

Récit-témoignage d’un homme devenu tétraplégique suite à un accident : Olivier, de l’épreuve à l’envol

Immersion dans la famille d’Olivier, père de famille épanoui, avec sa femme, ses deux enfants et un métier qui le passionne, il est vétérinaire. Tout va bien jusqu’au 14 juillet 1997, jour où tout a basculé lorsqu’ Olivier est devenu tétraplégique complet et sous assistance respiratoire suite à un accident.

Malgré cette rude épreuve, Olivier et sa famille décident d’aller de l’avant, de prendre tout ce qu’il y a à prendre, et de rester unis et forts jusqu’à la fin. Comment Olivier et ses proches et ont-ils vécu les seize années qui ont suivi l’accident ? Comment ont-ils surmonté les moments de découragement, de tristesse et leurs propres peurs ? Ce sont eux-mêmes qui le racontent à travers cet ouvrage grave et plein de vie.

“C’est le début d’une bataille pour la survie d’Olivier d’abord, puis pour garder sa dignité et enfin trouver sa raison de vivre, dans la résilience. Son parcours délivre une leçon de vie durant 5776 jours avant sa délivrance de sa prison de chair, la liberté, la mort choisie, préparée, accueillie.

[…] C’est aussi le témoignage sensible et authentique que nous livrent Caroline son épouse, Sébastien et Cédric, ses fils. Le lecteur, la lectrice, sont invités à partager le quotidien de cette famille hors du commun. Ce qui aurait pu n’être qu’une épreuve insurmontable se révèle une magnifique leçon de vie, empreinte de beauté et de joie, jusqu’à sa résolution, lors du moment choisi et orchestré par Olivier pour son décès, sa délivrance. Récit écrit à 4 cœurs car celui d’Olivier bat toujours dans le cœur des trois auteurs et à 6 mains.

Bienvenue dans l’aventure de « Olivier de l’épreuve à l’envol ! ». Un hommage à la vie, aux soignants aux étoiles de notre quotidien qui les ont guidé dans cette leçon d’humanité. Et au risque de vous surprendre, hommage également à la mort dont l’omniprésence a accompagné Olivier, père et mari sur son chemin de la survie, et nous apprend à tous à apprécier les joies simples du quotidien. La mort également vue comme une libération, avec le départ décidé et planifié par Olivier en première classe au pays des anges, entouré par sa famille dans son lieu de vie adoré”.

Plus d’infos sur : https://olivierlelivre.com/