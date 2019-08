Devenir webmestre, c’est possible

Dell a mis en place un partenariat avec la fondation Garches pour des formations de webmestre et de techniques d’entretien à destination de personnes handicapées qui permettent d’apprendre la mise en conformité des sites Internet aux nouvelles circulaires sur l’accessibilité pour les personnes malvoyantes. Reconnue et labellisée par la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP) d’Ile-de-France, elle constitue une intéressante opportunité de réinsertion professionnelle.

Les stagiaires seront aussi formés aux techniques d’entretien et à la rédaction de CV afin de les familiariser aux processus de recrutement et de les aider dans leur retour à la vie active. Xavier Molinié, DR Hines Dell Europe du Sud, explique : « Notre implication dans les formations de la fondation Garches confirme notre mobilisation sur ces questions. Véritable projet d’entreprise, concrétisé par un accord d’entreprise en faveur de l’emploi et l’insertion des personnes handicapées, par l’obtention du Label Egalité et la signature de la charte de la Parentalité sur l’égalité professionnelle Hommes/Femmes, l’engagement social responsable est une exigence ancrée dans la culture de l’entreprise. »