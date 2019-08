Devenir artiste de sa vie !

Nous réservons souvent le terme « créativité» à une élite dont nous fantasmons définitivement ne jamais faire partie. Ainsi, il n’y aurait que les artistes reconnus, musiciens, poètes, peintres ou certains innovateurs scientifiques qui en seraient les seuls représentants. C’est oublier que nous avons tous en nous cette étincelle qui demande simplement à être prise en compte.

Un créateur fait preuve d’imagination, ce qui n’est pas le cas – dit-on – du commun des mortels. Pourtant, le seul fait de dire que nous n’avons aucune imagination est la preuve que nous en avons. Le problème, c’est justement que nous imaginons le contraire. Ainsi, nous craignons être nuls dans tel ou tel domaine, ce qui nous donne l’excuse de ne rien entreprendre. Alors, arrêtons de penser qu’il suffit d’être né sous une bonne étoile pour être créatifs. Commençons déjà par faire le point de ce qui nous empêche réellement de devenir un peu plus les artistes de notre propre vie !

Retrouver la spontanéité



La première difficulté qui fait que nous bridons nos potentialités est liée à tous les jugements portés par une autorité que nous avons acceptée sans comprendre qu’il s’agissait peut-être d’erreurs d’appréciation. Ainsi, Christine est persuadée qu’elle chante faux depuis le jour où une enseignante, alors qu’elle avait 5 ans, lui a demandé de simplement bouger les lèvres, sous prétexte que son volume sonore dérangeait le bon déroulement de la leçon de chant. Il est évident que Christine s’est interdit toute activité musicale depuis cet événement traumatisant. Il a fallu attendre plus de 20 ans pour qu’un ami musicien lui explique que personne ne chante faux. Il s’agissait, et ce n’était pas évident, de se détacher de la confusion qui faisait que

Christine avait associé l’idéalisation de la maîtresse à sa pseudo incapacité à chanter juste. Ainsi, nous traînons dans notre éducation des choses obsolètes dont nous avons du mal à nous défaire. La spontanéité n’est plus au rendez-vous pour peu qu’elle ait été ainsi refoulée à mauvais escient. Il en va de même lorsqu’une note de 5/20 sanctionne un dessin, comme si l’on pouvait mesurer une qualité de la même manière que l’on mesure une quantité. Est-ce qu’un poète accepterait que l’on note son oeuvre ? D’ailleurs, dépasser l’obstacle du jugement de valeur est l’objet de l’art-thérapie, une discipline qui se sert de nos potentiels créatifs cachés.

La créativité au service d’un mieux-être

L’application de l’art à des fins thérapeutiques vient de l’Antiquité. Depuis les origines, l’art est considéré comme ayant un effet cathartique. Les artistes savent bien qu’il existe dans notre psychisme des œuvres spontanées qui prennent la forme de rêves, voire de symptômes. La création d’autres formes complexes telles que la peinture, la musique, l’écriture, l’improvisation théâtrale, permettent de symboliser un peu du mystère qui nous habite. Il s’agit d’une mise à l’extérieur, de l’ex-pression d’un monde intérieur. Paul Éluard disait : Il y a bien un autre monde, mais

il est dans celui-ci. Ce qui signifie qu’il y a en chacun de nous un espace inexploré qui ne demande qu’à émerger. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’artthérapie utilise la médiation artistique et aboutit à des résultats non négligeables. L’art-thérapeute a pour rôle, non de juger de la qualité d’une production, mais d’accompagner l’acte créatif jusqu’à ce que le patient parvienne à une plus grande harmonie de sa personnalité. Il suffit parfois de quelques séances pour débloquer une situation anxiogène. Un art-thérapeute n’est pas nécessairement un artiste mais il a reçu une formation suffisante pour stimuler à bon escient une imagination qui jusque-là ne faisait que limiter le sujet.

Une énergie qui nécessite de la combativité

Jean Desmoulins

Une fois que nous avons libéré cette énergie dont nous n’avions pas toujours conscience, l’étape suivante sera que ce potentiel ne reste pas lettre morte. Thomas Édison, se voulant volontairement provocateur, disait que la créativité c’est 99 % de transpiration et 1 % d’inspiration. C’est-à-dire que si l’imagination est première, notre potentiel inné de créativité restera stérile si nous ne faisons pas preuve d’enthousiasme. Pour créer, on ne peut faire l’économie d’une certaine tension inhérente à la constitution de notre psychisme. Lionel Bellenger, auteur de « Libérez votre créativité », publié chez ESF éditeur, va très loin dans la définition de l’acte de créer : Créer, c’est se battre et surmonter les obstacles. C’est en se sens se faire violence, lutter. Il n’y a pas de créativité sans persévérance, sans résilience, sans foi indestructible et sans courage. Afin de justifier cette nécessité de mettre tout en

oeuvre pour déboucher sur une innovation objectivable, ce même auteur cite l’exemple de l’inventeur du stylo jetable Bic : C’est en 1950 qu’il eut l’idée de lancer ce produit à bas prix. Il le proposa aux grandes firmes qui commercialisaient des stylos rechargeables et prétendaient maîtriser leur marché et satisfaire les besoins des clients. Elles refusèrent. Bic a persévéré, emprunté de l’argent pour fabriquer des spécimens. Le créateur eut un succès immédiat lors du lancement en France en 1953. Et 50 ans plus tard, il s’en vend 3 millions par an en Europe, ce qui représente 60 % du marché annuel des stylos… Que nous dit notre créativité ? Qu’elle est là, offerte à chacun, telle une étincelle qu’il y a lieu de mettre judicieusement en contact avec le monde. Elle nous enflammera à condition que le plus grand nombre soit aussi concerné par sa lumière. Sigmund Freud n’a-t-il d’ailleurs pas employé le mot sublimation comme étant l’aboutissement d’un principe de guérison qui engendre travail et amour…