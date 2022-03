Développer ses fonctions cognitives et sa concentration : un jeu pour tous

Ecouter article Ecouter article

Les nouveaux jeux “Neuro’Balles” ont été développés par la société Pedago’Vie pour permettre à chacun d’améliorer ses fonctions cognitives, sa mémoire et sa concentration

La société française Pedago’Vie lance un concept de jeu nommé “Neuro’Balles”. Celui-ci repose sur un ensemble d’exercices ludiques et accessibles à tous, en vidéo ou en présentiel et qui consiste à développer ses fonctions cognitives. Le jeu a pour objectif de permettre non seulement aux enfants, mais aussi aux adultes et aux seniors de progresser facilement dans plusieurs apprentissages, qu’ils soient scolaires, universitaires ou professionnels.

Depuis le début de la pandémie du Covid-19, le ministère de la Santé et des Sports a remarqué par le biais d’un sondage que toutes les tranches d’âge rencontrent de plus en plus de difficultés scolaires. C’est pour faire face à cette montée des difficultés, Pedago’Vie lance le projet « Neuro’Balles », composé d’un ensemble d’exercices ludiques et accessibles à tous. En effet, Neuro’Balles propose plus de 60 jeux qui facilitent les progrès en termes de lectures, de mémoire, de réflexe et de vivacité intellectuelle. Neuro’Balles aide également à corriger la dyslexie, en mode « zéro prise de tête » en proposant à chacun d’améliorer ses fonctions cognitives.

Des accessoires pour réaliser les différents exercices de Neuro’Balles

Neuro’Balles est un outil basé sur l’utilisation de balles semi-rebondissantes et de sacs de grains. Ces jeux et cette forme de jonglages au sol, à la fois ludique et exigeante, apportent de nombreux bénéfices aux personnes qui la pratiquent. C’est une pratique joyeuse qui permet de développer les « 5 C » :

– Concentration

– Coordination

– Créativité

– Confiance en soi

– Cohésion

Le programme Neuro’Balles pour développer ses fonctions cognitives peut être découvert de plusieurs façons. À noter que, pour chaque commande, un coffret est fourni pour permettre à chacun de bénéficier du matériel de base, à savoir : 4 balles en caoutchouc naturel, 2 sacs de sable faits mains et réalisés en France, 2 cerceaux et un cache-œil, ainsi qu’un pochon en tissu fait main en France par une talentueuse couturière afin de ranger les sacs et les balles.

En présentiel, avec 3 types de formules : Le Neuro’Balles pour la classe (1 à 2 jours), le Neuro’Balles pour tous (1/2 journée à 2 jours) et, en concertation, rythme et mouvements (3 jours). Ces trois offres reposent sur l’intervention d’un formateur (dans l’établissement scolaire par exemple) qui vient initier l’équipe pédagogique au programme Neuro’balles. Elles sont proposées au prix de 130 euros par jour.

Il est aussi possible de profiter du Neuro'Balles à travers des vidéos avec 3 formules différentes. La première avec le « Réédukit Neuro'Balles » à 75 euros. Il est composé d'un matériel de base et des vidéos, de 30 exercices. La deuxième formule vidéo du même nom contient le coffret précédent avec 30 exercices supplémentaires, et 5 vidéos bonus au prix de 125 euros. Il est également possible d'accéder à une formation complémentaire, avec 10 mouvements de Brain Gym en plus et un atelier « Mener une séance individuelle avec les Neuro'Balles ».

Des adaptations possibles pour les enseignants “Pour un enseignant, il est aussi possible de découvrir la pratique chez lui et à son rythme grâce aux formules en vidéo pour ensuite l’utiliser lui-même en classe sous forme : – d’ateliers de motricité/coordination, de renforcement cognitif, ou de pratique sportive (s’apparentant aux arts du cirque); – de pauses attentionnelles pour relancer l’attention de ses élèves. Plusieurs enseignants utilisent déjà le programme Neuro’balles de ces deux manières après avoir commandé à titre personnel une des trois formules en vidéo”, précise Guillaume Bousquet, créateur du concept. Il ajoute : “Par ailleurs, les formules vidéo proposées sur internet sont destinées à usage personnel (un enseignant pour en faire bénéficier ensuite ses élèves ou un professionnel pour une utilisation en séance individuelle – par exemple : orthophoniste, graphothérapeute, psychomotricien). Pour les équipes pédagogiques, il existe des formules “Equip’actives” qui sont avantageuses à partir du moment où plusieurs enseignants d’un même établissement sont intéressés par le programme. En plus, ces formules “Equip’active” donnent le droit aux enseignants de visionner les vidéos en interne (au sein de l’établissement et aux élèves)”

Un programme basé sur des recherches scientifiques pour améliorer ses fonctions cognitives

Le jeu Neuro’Balles est basé sur plusieurs recherches scientifiques qui ont démontré l’utilité de la manipulation d’objets dans l’amélioration des fonctions cognitives. C’est le cas de l’étude menée par le laboratoire Cognisciences (Université Pierre-Mendès-France de Grenoble). Cette étude comprenait 537 élèves de CP répartis en 27 classes. Les élèves étaient sujets à un entraînement visuel régulier tout au long de l’année. En fin d’année scolaire, un bilan a été effectué par les médecins et les infirmières de l’Éducation Nationale. Ils ont constaté que cet entraînement régulier a permis de nettement améliorer les performances de lecture et ainsi, développer les fonctions cognitives des élèves.

Une équipe de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), a quant à elle, publié une étude établissant un lien entre le rythme et la capacité de lecture des enfants dyslexiques. Les chercheurs en retirent que le rythme régule l’activité oscillatoire cérébrale qui est nécessaire au traitement du langage et à la reconnaissance des sons. Un exercice qui est également au cœur des pratiques de Neuro’Balles.

Pour acheter le matériel ou s’inscrire à une formation, vous devez vous rendre sur le site de Pédago’Vie et ainsi, sélectionner vos achats.

