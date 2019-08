Jeudi 11 Juin de 8h30 à 12h00, l’éditeur de logiciels de e-RH R.Flex Progiciel organise une conférence sur le thème : Développement de la diversité en entreprise, avec la participation de Yazid Sabeg, Commissaire à la Diversité et à l’Egalité des chances auprès de Nicolas Sarkozy Cette conférence débat sera l’occasion de faire le point sur les évolutions de la législation, les outils disponibles en faveur de la diversité, la mise en œuvre du CV anonyme : conditions de réussite et les moyens de mesures et de contrôle de la diversité.