Deuxième Salon du Travail Protégé et Adapté de Haute Normandie

Monsieur Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président du Conseil Régional de Haute Normandie, et Monsieur Cheick ELOLA, Président du GIE Norm’handi, ont l’honneur de vous annoncer que la deuxième édition du salon du Travail Protégé et Adapté haut-normand aura lieu le 3 avril prochain au Conseil Régional. Ce salon, qui se tiendra toute la journée dans le Hall du Conseil Régional de 10 heures à 17 heures, sera ouvert à toutes les entreprises de la région, les collectivités locales, les mairies, les structures médico-sociales.

La sous-traitance au secteur du travail protégé et adapté de A à Z.

Dans une volonté de mettre en relation la production et le savoir-faire des ESAT (Etablissements et Services et d’Aide par le Travail) et des EA (Entreprises Adaptées) avec l’ensemble des acteurs publics et privés de la région, le GIE Norm’Handi et le Conseil Régional organisent le 2ème Salon des ESAT et EA de Haute-Normandie, dans le hall d’accueil et l’auditorium du Conseil Régional de Haute-Normandie.

Ce rendez-vous annuel, incontournable pour les professionnels et le grand public, est l’occasion de découvrir toutes les facettes du secteur du travail protégé et adapté et passer à l’action. Forums interactifs, présentation des pôles métiers, rencontres avec les différents acteurs du secteur, remise des Trophées du GIE Norm’Handi, … un programme riche de sens pour renforcer les partenariats entre l’Economie Sociale et Solidaire et les acteurs de la Région.

Osez nos compétences pour DECOUVRIR le secteur protégé et adapté en Haute-Normandie à travers :

• les ESAT et EA qui emploient des travailleurs handicapés,

• la richesse des savoir-faire représentée dans les 11 pôles métiers :

Pôles métiers : Menuiserie, Espaces verts, Propreté et Recyclage, Bâtiment, Productions propres, Restauration et Hôtellerie, Imprimerie et Communication, Hygiène et Cosmétiques, Sous-traitance industrielle et logistique, Soutien formation et Prestations de service

Osez nos compétences pour COMPRENDRE les enjeux du secteur, à travers 4 ateliers ouverts aux acteurs de la Région et de l’ESS :

• Accessibilité du cadre bâti – Point sur la loi de 2005

• Appel d’offre régional et code des marchés publics

• Relations acheteur avec les ESAT et EA

• Responsabilité sociétale des Entreprises en relation avec les personnes reconnues travailleurs handicapés.

Osez nos compétences pour AGIR grâce à un réseau dynamique, réactif et des acteurs référents :

• Le GIE Norm’Handi est le référent régional pour tous les appels d’offre, la recherche de solutions de production répondant à vos besoins et le conseil juridique dans votre politique de Handicap.

• Les référents tels que la MDPH de l’Eure et de la Seine-Maritime, l’AGEFIPH, le Réseau Gesat, pour orienter, informer, donner toutes les documentations spécifiques.

Les Trophées du GIE NORM’HANDI : quatre trophées récompenseront quatre initiatives de la Région particulièrement innovantes en termes de collaboration économique, d’intégration des travailleurs handicapés, de parrainage d’entreprise dans un projet d’ESAT ou d’EA et de travail en réseau des structures et d’accessibilité.

La remise des trophées aura lieu à 16 heures parrainée par les médias de la Région.

Rappel Légal : La loi 2005-829 du 11 février 2005 oblige les entreprises et organismes publics employant plus de 20 salariés à employer 6 % de travailleurs handicapés au sein de leurs effectifs. Elles peuvent s’acquitter de 50 % de cette obligation en sous-traitant des activités vers le secteur protégé et adapté.

Le secteur du travail protégé et adapté a pour vocation l’épanouissement et l’insertion professionnelle par le travail des personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de travailler dans le milieu dit “ordinaire”. Au fil des transformations sociétales, ce secteur a évolué, s’est modernisé et est devenu un interlocuteur incontournable du monde du travail. Il est pourtant, aujourd’hui encore, méconnu du grand public et des professionnels. En France, plus de 2 000 ESAT (ex CAT) et EA (ex Ateliers Protégés) sont répartis sur l’ensemble du territoire national et emploient près de 155 000 personnes en situation de handicap. Sur le territoire de la Haute- Normandie, ce secteur représente 59 structures (38 ESAT + 21 EA) employant 4 700 travailleurs handicapés. À ces chiffres, il faut, bien entendu, ajouter les personnels d’encadrement administratif, technique et médico-social, soit un total d’environ 5 200 emplois.

Organisateur

Ce Salon est organisé par Le GIE Norm’Handi, un groupement d’intérêt économique regroupant 2 000 travailleurs handicapés, 22 ESAT et 7 EA. Sa vocation est d’être un interlocuteur incontournable au niveau de la Région pour le secteur de l’Economie Solidaire.

www.gienormhandi.fr





Infos Pratiques

Deuxième Salon du Travail Protégé et Adapté de Haute Normandie

GIE NORM’HANDI / CONSEIL REGIONAL

Lieu : CONSEIL REGIONAL – 5 rue Robert Schuman 76174 ROUEN Cedex

Date Jeudi 3 Avril 2014 – 10 h 00 à 17 h 00