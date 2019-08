Deuxième édition du Festival du film en Audiovision Valentin Haüy

Devant le succès de la première édition en 2010 et pour pallier une offre cinématographique toujours trop faible, l’AVH propose une nouvelle fois aux personnes aveugles et malvoyantes un événement exceptionnel : un festival pour découvrir au cinéma dix films récents en Audiovision du mercredi 4 au mardi 10 mai UGC Ciné Cité Créteil.

La fille du Puisatier de Daniel Auteuil Le discours d’un Roi de Tom Hooper Chez Gino de Samuel Benchetrit La Permission de Minuit de Delphine Gleize Titeuf, le film de Zep Je n’ai rien oublié de Bruno Chiche Le Marquis de Dominique Farrugia Rien à déclarer de Dany Boon Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois Moi Moche et Méchant de Pierre Coffin et Chris Renaud

Tarifs :

– Moins de 18 ans, Carte Imagine’R – Bon Plans : 5,90 €

– Cartes UGC et UGC Illimité acceptées

– Normal : 9,90 €

– Etudiants / Apprentis : 6.80 € Du dimanche 19h au vendredi 19h, sauf jours fériés

(Sur présentation d’un justificatif).

L’Audiovision est un procédé qui permet de rendre accessibles des films, des spectacles ou des expositions aux personnes non-voyantes ou malvoyantes grâce à un texte en voix-off, qui décrit les éléments visuels de l’oeuvre. La voix de la description est placée entre les dialogues ou les éléments sonores importants afin de ne pas nuire à l’oeuvre originale.

Le développement de l’Audiovision, un engagement majeur de l’AVH : En plus des films qu’elle audiodécrit, l’association propose régulièrement des séances dans toute la France, et rencontre les professionnels du secteur pour défendre le droit à la culture pour tous.

L’AVH est légitime pour mener ce combat. C’est elle qui a importé cette technique des Etats-Unis il y a 22 ans et qui l’a développée en France. Depuis, l’AVH a audiodécrit plus de 400 films, ce qui représente plus de 85% de la production en France. Elle forme les audiodescripteurs et milite pour la reconnaissance de leur statut.

Malgré quelques avancées, principalement à la télévision, grâce notamment à des directives fortes émises par le CSA en octobre 2010, les choses évoluent encore trop lentement au cinéma. En France, seulement une dizaine de salles proposent, ponctuellement, des films audiodécrits.

L’ambition de ce festival et de l’AVH est aussi de faire avancer les choses et de faire changer les mentalités

Une pétition pour soutenir l’AVH :

Depuis le 14 avril, une pétition est en ligne sur le site de l’AVH pour défendre l’accès à l’offre audiovisuelle des personnes aveugles ou malvoyantes. Plus de 7000 personnes ont déjà apporté par leur signature leur soutien à cette cause. Cette pétition est en ligne jusqu’au 20 mai sur le site de l’association :

http://www.avh.asso.fr/

Fin mai, elle sera présentée, dans une démarche partenariale, au Ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand.