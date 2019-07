Deuxième accord pour BNP Paribas

Ce nouvel accord s’intègre dans la démarche globale de non-discrimination et d’ouverture à la diversité de BNP Paribas et des engagements pris à ce titre dans le cadre du Label diversité. Cette signature marque la volonté de la Direction Générale et des Partenaires Sociaux signataires (CFTC, FO et SNB) de franchir une nouvelle étape en s’appuyant sur les savoir-faire développés et en encourageant les actions innovantes en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées au sein de BNP Paribas. Toutes les actions spécifiques mises en œuvre par le précédent accord signé en 2008 seront poursuivies et renforcées en tirant parti de l’expérience des quatre années passées. Les actions s’articulent autour de quatre axes :

• Augmenter le volume d’embauches directes de salariés en situation de handicap, avec un objectif de 200 recrutements sur la durée de l’accord (soit une progression de 18 % par rapport aux 170 embauches de l’accord précédent).

• Accélérer l’intégration des salariés par toutes mesures susceptibles de favoriser le maintien dans l’emploi et l’évolution professionnelle. Dans cette perspective, le réseau des Correspondants Handicap au sein des domaines d’activité et des fonctions est renforcé, en passant de 15 à 20 personnes et ses missions sont élargies. À titre d’exemple, le nombre des maintiens dans l’emploi a été multiplié par sept en quatre ans.

• Accroître le volume des prestations réalisées par le secteur protégé et adapté (UNEA-GESAT) dans le cadre de la politique d’achats du Groupe. L’objectif est de tripler le chiffre d’affaires à horizon 2015.

• Informer, former et sensibiliser, de façon pérenne, les principaux acteurs coordonnés par la Mission Handicap ainsi que les managers et salariés pour enrichir la connaissance de tous sur les différentes natures de handicap et faire évoluer les stéréotypes de chacun sur ce sujet (guides, ateliers de sensibilisation, conférences,…).

Des mesures d’accompagnement spécifiques seront par ailleurs reconduites pour favoriser les conditions de travail des salariés en situation de handicap à l’instar des horaires de travail, de la formation, et la mise en place d’autorisations d’absence rémunérées pour accomplir les démarches.