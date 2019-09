Deux sites spécialisés se mobilisent pour l’emploi

Les sites spécialisés marketvente.fr, jobtech.fr et admincompta.fr se mobilisent pour informer et favoriser l’intégration des personnes handicapées dans le monde du travail et aussi pour changer le regard des autres…



Depuis février 2005, la loi française pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées définit ce qu’est le handicap et actualise le cadre juridique qui régit statut et conditions de travail des personnes handicapées. En France, 725 000 personnes handicapées travaillent et 206 000 sont à la recherche d’un emploi (source : Agefiph).



Aller vers l’emploi

Parce que 20% des personnes handicapées sont à la recherche d’un emploi, soit près de deux fois plus que la population active valide, les sites marketvente.fr, jobtech.fr et admincompta.fr souhaitent diffuser de l’information et sensibiliser chacun, candidats et entreprise, aux difficultés rencontrées par les travailleurs handicapés, en poste ou en recherche d’emploi. Un dossier spécial « Emploi et Handicap », en ligne sur chaque site, regroupe des articles sélectionnés avec soin : définitions, chiffres clés, statut et reconnaissance du handicap, obligation des employeurs, formation, recherche d’emploi, création d’entreprise… Le dossier présente également des témoignages afin d’encourager les personnes handicapées à « aller vers l’emploi » et à parler de leur handicap.



Echanger en direct

Dans le cadre d’un partenariat établit avec tous les sites emploi du Groupe Stepstone, marketvente.fr, jobtech.fr et admincompta.fr vont participer activement à l’opération HandiChat®, l’événement central de cette semaine (du 17 au 22 novembre 2008). Des chats vidéo : tous les jours, les personnes handicapées échangeront en direct avec des experts de l’emploi et du handicap, et les représentants de plus d’une trentaine d’entreprises. Les réponses seront filmées et simultanément retranscrites en texte, en vidéo et en langue des signes. Une prestation unique sur Internet en matière de recrutement ! Pendant et après les chats, les internautes pourront transmettre leur cv aux recruteurs. Au total 37 chats vidéo seront proposés durant cette semaine et relayés sur les sites marketvente.fr, jobtech.fr et admincompta.fr.