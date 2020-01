Rachid et Fabrice, deux anciens militaires, ouvrent ce lundi un cyber café des plus originaux dans le centre de Sète. Parmi les ordinateurs du magasin, un poste fonctionnant avec un casque et deux gros boutons sera spécialement réservé aux aveugles et malvoyants. Un dispositif très peu proposé à ce genre de public. L’établissement est d’ailleurs configuré pour permettre un accès libre aux handicapés…