Deux projets de recherche de l’ISEN remportent respectivement un prix lors du Challenge Handicap et Technologies 2011

Un prototype de télécommande universelle simplifiée destinée aux personnes tétraplégiques et un Smartphone pour les personnes en situation de handicap

Juin 2011 – Les 12 et 13 mai 2011 s’est déroulé à Lorient la 3ème édition du challenge handicap et technologie. Cette manifestation biannuelle propose aux étudiants de toute la France de « confronter » leurs réalisations en rapport avec le handicap. L’objectif est de mettre à la disposition des personnes en situation de handicap des aides leur permettant de compenser des incapacités motrices, sensorielles et/ou cognitives en vue de favoriser leur autonomie, leur insertion dans la société et leur pleine participation à la vie de la cité. Deux équipes d’étudiants de l’ISEN ont remporté cette année un prix dans la catégorie compensation, avec un projet de télécommande universelle simplifiée destinée aux personnes tétraplégiques et un prix dans la catégorie communication, avec un projet de Smartphone pour les personnes en situation de handicap.

Une télécommande universelle pilotée par contacteur : « TV One Switch »

Jérôme Coutel et Romain Wesol, étudiants en 2ème année en cycle ingénieur, option digital technologies and applications à l’ISEN Lille, ont conçu et présenté lors du Challenge Handicap et Technologies, un prototype de télécommande de téléviseur simplifié pour personnes tétraplégiques, accessible en mode défilement (proposition d’ordres, validés par une action sur le contacteur).

Partant du constat que de nombreuses personnes handicapées, en situation de grande dépendance ont pour seule possibilité motrice d’agir sur un contacteur, une sorte de bouton de commande adapté à leur motricité, le but du projet a été de concevoir une télécommande universelle simplifiée, peu couteuse, dont toutes les fonctions sont accessibles en mode défilement, matérialisées par des diodes leds.

Avec ce projet, ils ont remporté le prix dans la catégorie compensation du Challenge. Ce projet a été soutenu financièrement par la Fondation Norbert Ségard et Le Crédit Mutuel Nord Europe. Des prototypes de la télécommande sont déjà en phase de test et des essais se feront auprès de patients du Centre de Rééducation Fonctionnelle Marc Sautelet de Villeneuve d’Ascq, dans les prochains mois.

Accessibilité au téléphone portable : un Smartphone pour tous !

Le projet d’un Smartphone pour personnes handicapées a été présenté au Challenge par une équipe formée de 8 étudiants de 2ème année de cycle ingénieur à l’ISEN Lille, Option Hautes Technologies et Design de l’Innovation. Ce système est applicable aux téléphones de nouvelle génération, l’appareil restant ainsi en tout point identique aux appareils ordinaires.

Les systèmes de téléphonie disponibles sur le marché aujourd’hui sont en effet peu utilisables par les personnes soumises à un handicap moteur des membres supérieurs. Bien que certaines fonctionnalités de base soient possibles (décrocher, composer, raccrocher) par l’intermédiaire d’appareils externes, actuellement, il n’existe pas de dispositifs adaptés aux patients souffrant de troubles moteur pour l’utilisation des nombreuses fonctionnalités modernes des téléphones portables. Un exemple simple est l’accès au répertoire des contacts qui est difficile alors que c’est certainement la fonction la plus utilisée.

Ce projet de Smartphone est adapté à l’utilisation de l’interface tactile et de la reconnaissance vocale, qui pourront être combinées de différentes manières selon l’attente de l’utilisateur. Selon les besoins, la commande se reposera plus sur la reconnaissance vocale par exemple, pour ne laisser que quelques tâches minimum à l’interface tactile. Le projet a été soutenu par l’hôpital de Garches et a gagné le prix de la catégorie communication du Challenge.

A propos de l’ISEN, Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique :

