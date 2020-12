Deux nouvelles médailles pour les français au Grand Palais !

Listen to this article Listen to this article





Les journées passent et se ressemblent pour l’équipe de France Handisport, qui remporte deux nouvelles médailles au Grand Palais aujourd’hui. Lors de la deuxième journée des Mondiaux, consacrée au fleuret, Laurent François, titré en sabre hier, et Alim Latrèche décrochent le bronze en catégorie B messieurs. La France occupe actuellement la 3e place au classement des nations avec six médailles à son actif, derrière la Chine et la Russie.

La journée des Français

Fleuret dames :

Catégorie A : Delphine Bernard

Après avoir remportée quatre de ses cinq matchs de poules, Delphine accède aux 32es puis aux 16es de finale. Elle sera battue par la bulgare Halkina sur le score de 15 à 13. « Je n’ai jamais aussi bien tiré en fleuret, j’avais de très bonnes sensations. Mon arme de prédilection est l’épée, ce qui me permet d’être confiante pour demain ».

Catégorie B : Pauline D’Hautefeuille et Cécile Demaude

Après avoir difficilement passée les poules, Cécile Demaude s’incline en 32e de finale. Pauline quant à elle, s’incline face à la Chinoise Yao 15-8 en quart de finale.

Fleuret messieurs

Catégorie A : Moez El Assine, Damien Tokatlian et Ludovic Lemoine

Les trois tireurs français passent avec succès le tour de poule et accèdent aux 16es. Moez El Assine cale en 1/8e de finale 15 à 7 par le Russe Andreev futur médaillé de bronze. Ludovic Lemoine et Damien Tokatlian seront stoppés en ¼ de finale.

Classement final :

· 1er : Ye Ruyi (chn)

· 2e : Zhang Lei (chn)

· 3e : Andreev (Rus) et Betti (It)

Catégorie B : Laurent François, Alim Latrèche et David Doisy

Laurent François, Champion du monde de sabre hier, était de nouveau en piste. Avec ses co-équipiers Alim Latrèche et David Doisy, il accède aux 32es de finale. Inspirés par leurs coéquipiers de la catégorie “A”,les trois tireurs se hissent en phase finale. Un duel franco-français oppose David Doisy à Laurent François en 8e. Ce dernier s’impose sur le score de 15 touches à 8. Alim Latrèche perd en ½ finale contre le futur Champion du monde, le chinois Hu. Sur le score serré de 14 à 15, Laurent François manque de peu sa deuxième finale, écarté par le hongrois Szerkes, il récolte cependant sa deuxième médaille du Mondial parisien : « Contrairement à hier j’ai réussi un bon début de poule. En demi je gère mal mon match. Je mène 11 à 7 et je me précipite trop. Il revient à 11 et finalement me bat. Je suis un peu déçu mais avec deux médailles, dont une en or, je peux dire que j’ai réussi mes mondiaux. »

Classement final:

· Or : Hu (chn)

· Argent : Szerkes (hun)

· Bronze : François et Latrèche

La déclaration du jour

Thierry Métais Maître d’armes fleuret messieurs : « Pour moi il manque des médailles notamment en catégorie A . En catégorie B j’espérais au moins un tireur en finale. Nous repartons avec deux médailles de bronze, même si Laurent et Alim avaient tous les deux le potentiel pour aller en finale. Les chinois sont un peu la bête noire, ils bénéficient de supers centres d’entraînement. On ne les a pas vu de l’année, résultat on ne connait ni leurs qualités, ni leurs défauts. En fleuret il nous reste le tournoi par équipes. L’équipe messieurs est championne d’Europe en titre, aussi nous espérons décrocher l’argent. Mais rien n’est joué, il faudra se méfier de la Chine et de la Pologne. »

Le programme des épreuves handisport

Lundi 8 novembre – Epée dames cat A Française engagée : Delphine Bernard – Epée dames Cat B Françaises engagées : Pauline D’Hautefeuille, Cécile Demaude – Epée messieurs Cat A Français engagés : Robert Citerne, David Maillard, Romain Noble – Epée messieurs Cat B Français engagés : Alim Latrèche, Marc-André Cratère Mardi 9 novembre Sabre par équipe Messieurs Mercredi 10 novembre Fleuret par équipe Jeudi 11 novembre Epée par équipe