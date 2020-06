Deux nouveaux guides d’Act Up-Paris

Jeudi 22 avril, l’association a présenté à la presse les deux nouveaux guides de sa collection « Information = Pouvoir »: “sida, des bases pour comprendre” et “sida, le guide des droits sociaux”. Pierre Chappard et Stéphane Vambre, co-présidents d’Act Up-Paris ont insisté sur une des missions d’Act Up qui est d’informer et de former les malades afin de favoriser une meilleure autonomie de décision. Ils ont mis en avant le travail collectif réalisé par les militants sur la conception et la rédaction de ces deux guides : l’un plus didactique explique avec lisibilité et de nombreuses illustrations la complexité de la maladie, l’autre est un véritable outil juridique et pratique pour les malades et les travailleurs sociaux.

Ces deux ouvrages peuvent être:

– téléchargés gratuitement sur le site actupparis.org

– commandés à moindre coûts pour les personnes vivant avec le VIH auprès de l’association (diffusion@actupparis.org)

– achetés en librairie grâce au partenariat entre l’association et les éditions La Découverte aux prix de, respectivement, 13 et 10 €

Philippe Pignarre, éditeur chez La Découverte a annoncé que la collection rencontrait un véritable succès auprès des libraires et que des traductions allaient être réalisées afin de distribuer « sida, des bases pour comprendre » à l’international.

Pour Françoise Barré-Sinoussi (prix Nobel de médecine 2008), présente lors de cette conférence de presse, et auteure de la préface de « sida, des bases pour comprendre » : « Il n’y a pas d’outil équivalent dans le monde. Pour moi, l’information est la base même de la liberté et du droit à l’égalité des uns et des autres. Donner accès à la base de la culture, c’est lutter pour un monde meilleur et pour l’égalité des communautés. Sur le sujet du VIH/sida, on est tous ensemble, médecins, chercheurs, personnel soignant et associations de malades, et on reste ensemble. Je sais qu’Act Up ne baissera pas les bras et moi non plus quand il s’agit d’interpeller les politiques : en période de crise économique, il faut savoir faire des choix et la santé n’a pas de prix ».

