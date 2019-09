Deux jours pour faciliter la vie des patients neurologiques

Les troubles urinaires et sexuels des patients neurologiques seront au programme du 25e entretien annuel international organisé par la Fondation Garches les 29 et 30 novembre prochains.

La Fondation Garches réunit les 29 et 30 novembre prochains, pour ses vingt-cinquièmes Entretiens annuels internationaux plus de 300 professionnels de la santé, médecins, chercheurs et paramédicaux autour d’un thème majeur pour l’amélioration de la prise en charge et des conditions de vie des personnes atteintes de déficiences neurologiques : les troubles urinaires et sexuels du patient neurologique.

Les troubles urinaires étaient, il y a peu encore, la première cause de décès des patients neurologiques en particulier blessés médullaires. Ils représentent encore aujourd’hui la première cause de ré-hospitalisation de ces patients. Intimement liés à ce premier problème, les troubles génito-sexuels sont une préoccupation majeure pour les patients neurologiques. La dysfonction érectile bénéficie d’une aide pharmacologique désormais très efficace, mais les troubles de la sexualité demeurent mal connus et leur prise en charge n’est pas développée.

En présence de chercheurs parmi les meilleurs spécialistes du domaine traité, ces journées permettront de procéder à une évaluation des récentes avancées concernant le traitement et la prise en charge des troubles urinaires et sexuels du patient neurologique.

Renseignements et inscription au http://www.handicap.org/.