Deux journées nationales d’initiation au sport pour les personnes en situation de handicap

Les 24 et 25 mai, enfants, adolescents et adultes accompagnés par l’APAJH et par la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) pourront s’initier à de nombreuses activités sportives grâce à différents ateliers mis en place. Ces deux journées se tiendront au Centre Régional d’Education Populaire et Sportive (CREPS) de Reims, lieu d’exception du sport de haut-niveau en France. Une cérémonie aura lieu le samedi 25 mai à 11 heures, en présence de nombreuses personnalités.

Les Fédérations, qui collaborent ensemble depuis plusieurs années, organisent cette année pour la première fois « Au Fil des Sports ».

Deux jours d’initiation au sport marqués par l’échange, le plaisir et la convivialité. L’objectif de cet évènement est de faire connaître aux personnes en situation de handicap le Sport Adapté. Dix activités leur seront proposées :

– le basket,

– le handball,

– le football,

– le tennis de table,

– le badminton,

– la pétanque,

– les jeux d’opposition,

– la course d’orientation,

– ou encore des activités motrices.

La journée du vendredi 24 mai sera consacrée aux plus jeunes, et celle du samedi 25 mai aux adultes. Une cérémonie aura lieu le samedi 25 mai à 11 h, à laquelle assisteront de nombreuses personnalités. Parmi eux, des sportifs exceptionnels seront présents dont Alicia Mandin et Daniel Royer, finalistes aux Jeux paralympiques de Londres en natation et en athlétisme. Ces deux journées s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat unissant la Fédération des APAJH et la FFSA initié il y a 13 ans pour faciliter l’accès au sport pour les personnes en situation de handicap. Pour Jean-Louis Garcia, président de la Fédération des APAJH: «qu’il s’agisse de loisir ou de compétition, la pratique d’activités sportives constitue un facteur puissant d’acceptation de soi et de l’autre; (re)vivre son corps étant un moyen de dépasser le handicap. Le Sport Adapté, qui permet à chacun de développer son potentiel individuel et collectif, constitue un puissant vecteur de changement de regard sur le handicap ». Selon Marc Truffaut, Président de la FFSA: «Cette première manifestation sera l’occasion de susciter l’envie aux adhérents APAJH de rejoindre la FFSA afin de pratiquer une activité sportive encadrée et en toute sécurité.» Pour Yves Foucault, Président d’Honneur de la FFSA: « les Jeux Paralympiques de Londres, auxquels nous avons participé l’été dernier, ont mis un coup de projecteur sur le rôle du sport pour le handicap. Il faut continuer à intensifier les efforts dans ce domaine qui est, comme n’importe quel autre domaine de la vie, une composante essentielle de la citoyenneté des personnes en situation de handicap ».