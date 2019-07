Deux fois plus de seniors dans le monde d’ici 2040

Selon une étude publiée par le Bureau américain du recensement (Census Bureau), le nombre de seniors de plus de 65 ans devrait s’élever à 1.3 milliard d’ici 2040. Ainsi, dans un peu plus de trente ans, les 65 ans et plus seront -pour la première fois dans l’histoire de l’humanité- plus nombreux que les enfants de moins de 5 ans. Le monde vieillit, et de plus en plus vite!

L’âge moyen des populations mondiales ne cesse d’augmenter, et ce, à un rythme effréné. Ainsi, alors que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans le monde était estimé en 2008 à 506 millions, il devrait atteindre 1.3 milliard en 2040. Ainsi, en une trentaine d’années, la proportion des seniors dans le monde va passer de 7% l’an passé à 14% d’ici 2040. « La population des plus de 65 ans progresse rapidement dans le monde » explique Richard J. Hodes, le directeur de l’Institut national du vieillissement américain (NIA). Et de poursuivre : « cette situation va déboucher sur de nombreux challenges mais également sur de nombreuses opportunités ».

Problèmes difficiles à régler

« Le vieillissement touche tous les pays et toutes les parties du monde » indique pour sa part Richard Suzman, également du NIA. « Même s’il existe d’importantes différences entre les pays développés et en voie de développement, le vieillissement mondial modifie la nature économique et sociale de la planète et pose des problèmes difficiles à régler. Le fait que d’ici dix ans, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité,le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus soit plus élevé que celui des enfants de moins de cinq ans montre bien l’importance de ce changement ». Actuellement, ces sont les pays développés qui ont le plus fort taux de seniors parmi leurs populations, cependant, les plus fortes progressions (deux fois plus élevées) à venir s’effectueront parmi les populations des pays en voie de développement.

Ce n’est pas terminé !

De nos jours, le Japon (pays le plus « vieux » au monde avec 22% de 65 ans et plus), l’Europe (région la plus « vieille » du monde) et les Etats-Unis doivent déjà faire face au vieillissement de leurs populations, mais la tendance se fait également fortement ressentir en Chine et en Inde. En 2008, ces deux pays représentaient à eux seuls 166 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, soit un tiers des seniors dans le monde. Et ce n’est pas terminé. En effet, en 2040, la Chine et l’Inde compteront à eux deux 551 millions de seniors (sur 1.3 milliard), respectivement 329 millions en Chine et 222 en Inde. Autre phénomène à souligner : ce sont les « grands seniors », les personnes très âgées dont les populations augmentent le plus rapidement. Globalement, le nombre des plus de 80 ans va croître de 233% entre 2008 et 2040 (contre 160% pour les plus de 65 ans et 33% pour toutes les tranches d’âges). (source Senior-Actu)