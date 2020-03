Deux députés proposent de faire de l’autisme une “grande cause nationale” – AFP

PARIS, 1 avr 2010 (AFP) – Deux députés UMP ont déposé jeudi une proposition de loi visant à faire de l’autisme une grande cause nationale en 2011, à l’occasion de la journée mondiale de l’autisme, vendredi. Cela permettrait, selon le texte de la proposition, présentée par Daniel Fasquelle (Pas-de-Calais) et Jean-François Chossy (Loire), d'”améliorer son dépistage précoce, développer l’accompagnement des enfants autistes et favoriser leur intégration et leur maintien en milieu scolaire ordinaire”.

Dans l’exposé des motifs, les députés rappellent qu’un enfant sur 150, selon la Haute autorité de santé, est atteint d’un trouble appartenant au spectre autistique. Mais le dépistage n’interviendra en moyenne qu’à l’âge de 6 ans, alors que le diagnostic est possible à partir de 2 ans.

Ils soulignent aussi qu’il y a “pénurie de structures” offrant à l’enfant “un accompagnement éducatif permettant de stabiliser leur handicap, de les intégrer et de les maintenir en milieu scolaire ordinaire”. “La lutte pour une meilleure identification de l’autisme est une priorité”, affirment les députés.

chc/mpf/df