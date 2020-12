Deux cent associations demandent que l'autisme soit grande cause nationale 2011

Listen to this article Listen to this article

PARIS (AFP) – Un collectif de près de 200 associations de parents d’autistes, regroupées en cinq fédérations, demande que le label “grande cause nationale 2011″ soit attribué à l’autisme, une maladie qui, avec les troubles apparentés, concerne un enfant sur 150. Déjà une proposition de loi en ce sens, présentée en avril par deux députés UMP, a été cosignée par 83 députés, selon les associations. Faire de l’autisme une grande cause nationale permettrait, selon le texte de la proposition de loi présentée par Daniel Fasquelle (UMP, Pas-de-Calais) et Jean-François Chossy (notre photo) (UMP, Loire), d'”améliorer son dépistage précoce, développer l’accompagnement des enfants autistes et favoriser leur intégration et leur maintien en milieu scolaire ordinaire”.

Alors que le diagnostic est possible à partir de l’âge de deux ans, l’autisme est une maladie en général dépistée avec retard, en moyenne à l’âge de six ans, faute de formation des médecins généralistes et des pédiatres à ce type de pathologie, selon les associations. Les députés regrettent en outre qu’il y ait “pénurie de structures” d’accompagnement.

Un sondage, réalisé en juin en ligne par l’Institut Médiaprism auprès de 2 256 personnes (avec redressement de l’échantillon pour qu’il soit

représentatif) fait apparaître que 84% des personnes interrogées seraient favorables à ce que l’autisme devienne la grande cause nationale 2011 (24% très favorables, 60% plutôt favorables, 13% plutôt pas favorables, 3% pas du tout favorables).

Une pétition en ce sens, publiée sur le site d’Autistes sans frontières, a été signée par près de 10.000 personnes, selon cette coordination d’associations de parents.

