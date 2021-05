Deuil d’un enfant : Une bande dessinée pour aider à le traverser

Ecouter article Ecouter article





L’or du soir qui tombe : Une bande dessinée pour aider les parents à apprendre à accepter le deuil d’un enfant et la naissance d’enfants différents

Dans la bande dessinée “L’Or du soir qui tombe – Parents d’une étoile”, l’illustratrice Korrig’Anne évoque de manière originale et accessible les thèmes du deuil périnatal, du deuil d’un enfant et de l’adoption d’enfants dits “différents”.

À l’aventure vécue par Roxane et Charles, jeune couple qui rêve de fonder une famille, les lecteurs sont ainsi invités à partager les émotions ressenties par les personnages et à s’interroger avec eux sur la notion de parentalité : « Comment parler de l’innommable ? Comment soutenir les parents dans ces épreuves ? Et finalement, à quel moment devient-on parents ? ».

Un ouvrage inspiré par le vécu de l’illustratrice qui a elle-même perdu une sœur : « La perte d’un enfant n’arrive pas qu’aux autres ! Avec cette BD, je veux lever le voile sur cette réalité qui touche de nombreux parents et leur permettre de s’exprimer à travers mes personnages. Il s’agit d’entendre enfin leurs voix… mais aussi de montrer la voie, celle du deuil, de la résilience, de l’espoir et de la vie ».

Pour en savoir plus sur cet ouvrage qui évoque le deuil d’un enfant et la naissance d’enfants différents, vous pouvez consulter le site internet de son auteure : https://korriganne.com/2020/10/05/bd-lor-du-soir-qui-tombe/