Déserts médicaux : les associations de patients veulent une « régulation efficace »

Selon une enquête de Viavoice sur les « Difficultés d’accès aux professionnels de santé », 10 % des Français ont du mal à trouver un généraliste près de chez eux. Un problème lié à la zone géographique de vie, aux difficultés sociales ou financières, au fait d’être ou pas couvert par une complémentaire. Ainsi, pour des raisons différentes, le problème d’accès à un généraliste concerne-t-il surtout les agriculteurs, les bénéficiaires de la Cmu, les plus de 65 ans et… les habitants du Nord-Pas de Calais. A l’inverse, les cadres supérieurs, les 18-24 ans, les personnes disposant d’un contrat collectif de complémentaire, les Franciliens et les habitants du Sud-Ouest sont les moins touchés par ce problème. Les choses vont dans le même sens, en s’aggravant, pour ce qui est de trouver un spécialiste : 46 % des agriculteurs, 38 % des personnes sans complémentaire santé, 32 % de ceux qui disposent de moins de 1 500 euros par mois ont du mal à trouver un spécialiste. Les régions Rhône-Alpes, Auvergne, Bretagne ou Poitou-Charente sont les plus mal loties, à l’inverse de l’Alsace, de Paca ou de l’Ile-de-France .

Encore faut-il que les tarifs du spécialiste soient accessibles. L’enquête constate qu’environ 40 % des personnes interrogées – qu’ils soient ouvriers ou cadres et quels que soient leurs revenus – ont du mal à trouver un spécialiste sans dépassement d’honoraires.

L’enquête a été réalisée à l’occasion de la journée interassociative sur la démographie médicale tenue le 17 novembre par le Collectif interassociatif sur la santé (Ciss), la Fédération des accidentés de la vie (Fnath) et l’Union des associations familiales (Unaf).

Lors de cette journée, les associations ont pourtant relevé qu’avec 214 000 médecins en activité, soit + 22 % depuis 1990 pour une population qui n’a augmenté que de 10 % environ. Conclusion : « la France n’a pas de difficultés en termes de démographie médicale mais souffre d’un problème de répartition des médecins sur son territoire ».

Or « les mesures de régulations existantes se sont révélées inefficaces pour assurer une meilleure répartition des effectifs médicaux », déclarent-elles. Elles proposent donc de développer « la primauté de la rémunération au forfait tandis que celle à l’acte devrait devenir l’exception » : on pourra alors inciter « les médecins à choisir de s’installer en fonction des populations puisque c’est la patientèle qui va garantir le socle de la rémunération et non plus le nombre d’actes ».

En attendant cette réforme, les associations proposent des mesures complémentaires : définir un nombre de médecins de premier recours par “bassins de santé de proximité” ; développer les centres de santé ; développer les coopérations entre professionnels de santé ; réguler l’installation des médecins à l’instar de ce qui existe pour d’autres professionnels de santé ; renoncer à l’augmentation du numerus clausus pour garantir de bonnes rémunérations aux médecins. (Source Viva)