Désaccords sur les accords

Largement sollicité à propos de la prochaine évolution du dispositif de bonus-malus, institué depuis le 1er janvier 2008 et normalement prévu dans le cadre du projet de loi Finances pour 2009, le ministre de l’Ecologie, Jean-Louis Borloo, a apporté des précisions dans les colonnes du Journal officiel du Sénat.

Rappelons que ce dispositif incitatif a pour objectif de récompenser l’achat automobile « éco-responsable » en incitant les consommateurs à s’orienter vers les véhicules les plus sobres en carbone (versement d’une prime à l’achat) au lieu de choisir des véhicules plus consommateurs (application d’une taxe). Il voudrait voir s’élargir la gamme de produits éligibles au dispositif et appliquer un “malus annuel limité dans son montant, en plus du malus à l’achat, aux véhicules neufs les plus fortement émetteurs de CO2 qui seront achetés à compter de la date d’entrée en vigueur du dispositif”, en principe le 1er janvier 2009.

S’il a répondu à des questions purement techniques, le ministre a néanmoins complètement éludé les questions relatives à la possible révision du dispositif de bonus-malus afin de tenir compte des situations particulières. Entre autres, celles rencontrées par les personnes à mobilité réduite contraintes d’acheter des véhicules disposant d’une boîte de vitesses automatique ou au gabarit important, et donc éligibles au malus écologique, ou les familles nombreuses contraintes de s’équiper en véhicules adaptés à la taille de la cellule familiale, donc de capacité et de cylindrée supérieures à la moyenne.